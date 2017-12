Senatsnachwahl Alabama - der gespaltene Staat

Diese Niederlage schmerzt die Republikaner. Nach 25 Jahren wird erstmals wieder ein Demokrat für den Bundestaat Alabama in den Senat in Washington einziehen. Zwar gratulierte US-Präsident Donald Trump nach der Senatsnachwahl Gewinner Doug Jones per Twitter, allerdings nicht ohne ihm noch eine Warnung mit auf den Weg zu geben - seine Partei wolle den Sitz bald zurückgewinnen: "Es endet nie!"

Doch vorerst muss Trump die knappe Niederlage seines republikanischen Kandidaten Roy Moore zähneknirschend akzeptieren: Demokrat Jones kam laut der jüngsten Hochrechnungen auf 49,9 Prozent der Stimmen, Moore erhielt 48,5 Prozent der Wählerstimmen. Der erzkonservative Ex-Richter war wegen möglicher sexueller Übergriffe auf Frauen in die Schlagzeilen geraten. Trump hielt dennoch zu ihm.

War das womöglich wahlentscheidend? Die "Washington Post" hat sich gemeinsam mit anderen Medien die Gründe für die überraschende Niederlage genauer angeschaut und Wahlmotive ausgewertet. Die Zeitung kommt dabei zu zwei zentralen Ergebnissen: Der Bundesstaat ist tief gespalten zwischen schwarzen und weißen Wählern. Und zweitens: Die sexuellen Vorwürfe gegen den Republikaner Moore spielten kaum eine Rolle bei der Wahlentscheidung.

Schwarze wählten fast ausschließlich den Demokraten Jones

96 Prozent der afroamerikanischen Bürger des US-Bundesstaates stimmten laut "Washington Post" für den demokratischen Kandidaten Jones. Damit übertraf dieser sogar noch das Ergebnis von Ex-Präsident Barack Obama bei der Präsidentschaftswahl 2012. Bei den weißen Wählern stimmten 30 Prozent für den Demokraten - 68 Prozent dagegen für den Republikaner Moore.

Die Auswertung beruht auf Befragungen kurz nach Abgabe ihrer Stimme im Wahllokal - die Interviews fanden im ganzen Bundesstaat statt, 2387 Menschen wurden zu ihren Motiven befragt. Die Methode ähnelt der Nachwahlbefragung, die in Deutschland beispielsweise vom Umfrageinstitut Infratest dimap für die ARD angewandt wird. Der statistische Fehler lag bei 4 Prozent.

Republikaner Moore bei Weißen ohne College-Abschluss beliebt

Ex-Richter Moore überzeugte offenbar besonders die weißen Wähler, die über keinen höheren Bildungsabschluss verfügen. 77 Prozent von ihnen stimmten demnach für den Republikaner. Auch bei Weißen mit College-Abschluss lag Moore mit 57 Prozent der Stimmen vorn. Ein umgekehrtes Bild zeigt sich dagegen bei den Jones-Sympathisanten: 90 Prozent der Nicht-Weißen Bevölkerung ohne College-Abschluss und 86 Prozent dieser Gruppe mit höherem Bildungsabschluss wählten den Demokraten.

Damit ähneln die Wählergruppen in Teilen denen der Präsidentenwahl 2016, bei der der Republikaner Trump besonders weiße, ältere Wähler für sich gewinnen konnte.

Auch bei der Senatswahl in Alabama stimmten nach eigenen Angaben 59 Prozent der Menschen über 65 Jahre für den republikanischen Kandidaten. Bei den Wählern zwischen 18 und 29 Jahren lag dagegen Jones mit 60 Prozent vorn.

Missbrauchsvorwürfe kaum ausschlaggebend

Für die Wahlentscheidung spielten die Missbrauchsvorwürfe gegen Moore kaum eine Rolle: Weniger als jeder Zehnte hielt die Anschuldigungen für das wichtigste Wahlmotiv, berichtet die "Washington Post".

Jedoch zeigen sich zwischen Anhängern der Demokraten und Republikaner Unterschiede: 83 Prozent der Demokraten bezeichneten die Anschuldigungen als einen von mehreren wichtigen Gründen, die Einfluss auf ihre Entscheidung hatten. Für 76 Prozent der Republikaner spielte das Thema dagegen gar keine Rolle.