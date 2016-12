Aleppo Gerettet - und vertrieben

Die grünen Busse waren mal ein Zeichen des Fortschritts in Syrien. Seit 2009 rollten die Fahrzeuge des chinesischen Herstellers King Long durch Damaskus, Aleppo und Homs. Vorbei waren die Zeiten, in denen sich die Menschen in überfüllte Minivans quetschen mussten. Stattdessen fuhren sie fortan in den grünen Bussen zur Arbeit, zur Schule, zur Universität.

Die Syrer, die jetzt in die grünen Busse steigen, verlieren ihre Heimat.

Am Donnerstag bringen die Fahrzeuge Tausende Rebellen und Zivilisten aus Ost-Aleppo heraus. (Lesen Sie hier den Newsblog zur Evakuierung.) Ihr Weg führt vom Stadtteil Ramussa in das zehn Kilometer entfernte Dorf Khan Tuman, das von Aufständischen kontrolliert wird. Von dort aus sollen sie dann in andere Orte in der Provinz Idlib gebracht werden. Idlib ist nach dem Fall von Ost-Aleppo die wichtigste Bastion der Rebellen in Syrien.

SPIEGEL ONLINE

Wenn die Menschen in Ost-Aleppo die grünen Busse besteigen, blicken sie in das Gesicht des Mannes, der sie vertreibt: Das Regime hat die Fahrzeuge mit Porträts des syrischen Diktators Baschar al-Assad ausgestattet. Der Machthaber und seine Verbündeten in Russland und Iran haben die Eingeschlossenen in Ost-Aleppo vor die Wahl gestellt: Entweder ihr nehmt die grünen Busse, oder ihr werdet getötet. So stand es auch auf den Flugblättern, die Syriens Luftwaffe in den vergangenen Wochen über der Stadt abgeworfen hat.

Deshalb ist die Evakuierung der Menschen aus Ost-Aleppo auch nur in zweiter Linie eine humanitäre Geste. Sie ist in erster Linie eine Vertreibung und Teil einer Strategie des Regimes. Immer wenn Diktator Assad grüne Busse vorfahren lässt, geht es darum, Regimegegner aus strategisch wichtigen Orten zu entfernen und in andere Landesteile in der Peripherie zu bringen.

Ähnliche Taktik wie im Jugoslawienkrieg

So war es vor einigen Wochen mit den Städten Daraja, Muadamija und Khan al-Scheich. Das Regime bombardierte und belagerte die Vororte von Damaskus so lange, bis die Aufständischen aufgaben. Die grünen Busse brachten die Menschen in knapp 20-stündiger Fahrt durch das Bürgerkriegsland nach Idlib, Hunderte Kilometer von ihren Heimatorten entfernt. Es ist das Ziel des Regimes, die Aufständischen in der Provinz Idlib zu konzentrieren, damit die ausgezehrte syrische Armee und ihre Verbündeten nicht länger an vielen verschiedenen Fronten gegen die Rebellen kämpfen müssen.

Praktisch alle Betroffenen dieser Vertreibung sind Sunniten, weil sie den allergrößten Teil der Aufständischen stellen. Damit ähnelt die Taktik des Regimes den sogenannten ethnischen Säuberungen während des Jugoslawienkriegs.

Damals wie heute passiert dies mit Billigung und Unterstützung Russlands. Der Kreml stand in den Neunzigerjahren hinter den Serben im Bosnienkrieg, und der Kreml steht nun hinter dem Assad-Regime. Moskau inszeniert sich als Initiator der Evakuierung aus Aleppo. Russland hat an den Regierungen von Syrien und Iran vorbei mit den USA und der Türkei über den Evakuierungsplan verhandelt. Und das russische Militär beobachtet die Abfahrt der Busse aus Aleppo mit Drohnen.

Iran stemmte sich gegen freies Geleit

Assads zweiter Verbündeter Iran hatte sich lange gegen freies Geleit für die Rebellen gestemmt. Teheran wollte die Aufständischen in Ost-Aleppo gänzlich ausschalten, anstatt ihnen die Flucht Richtung Idlib zu erlauben. Von Iran ausgebildete und finanzierte Milizen haben in der Stadt über Monate an vorderster Front gegen die Rebellen gekämpft, Hunderte Milizionäre wurden dabei getötet. Entsprechend ungehalten waren die Iraner über den Vorstoß Russlands, das sich nur mit Luftangriffen und einer begrenzten Zahl von Militärberatern am Boden an der Schlacht um Aleppo beteiligt hat.

Erst als die beiden eingeschlossenen schiitischen Dörfer Fua und Kefraja, praktisch in einem Tauschgeschäft, Teil des Aleppo-Deals wurden, willigte Iran ein. Ein Konvoi von 29 Bussen und Krankenwagen machte sich am Donnerstag auf den Weg in die beiden Orte in der Provinz Idlib, die von Rebellen belagert werden. Sie sollen zumindest einen Teil der dort eingeschlossenen Menschen in Gebiete bringen, die unter der Kontrolle des Regimes stehen.

SPIEGEL ONLINE Frontverlauf in Syrien

Es ist ein weiterer Schritt zu einer Vierteilung Syriens: Der zentrale Streifen mit den Großstädten Aleppo, Hama, Homs und Damaskus sowie die Küste wird vom Regime kontrolliert. Im Norden konsolidieren die Kurden ihre Herrschaft, im Osten herrscht die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS). Den Rebellen bleiben das Gebiet um Idlib und einzelne Flecken im Süden Syriens.