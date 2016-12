Aleppo Evakuierung von Zivilisten unterbrochen

Tausende Syrer in Aleppo warten weiterhin auf Rettung: Sie sollen mit Bussen aus der umkämpften Stadt gebracht werden. Einige Fahrzeuge können die Stadt derzeit aber offenbar nicht verlassen. So meldet die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, dass 60 Busse in die Viertel im Osten der Stadt gefahren seien. Sie hätten diese bislang aber nicht verlassen.

Augenzeugen und Aktivisten berichteten der Deutschen Presse-Agentur, zahlreiche Menschen säßen seit rund 36 Stunden in etwa 20 Bussen fest. Sie frören und seien hungrig.

Die oppositionsnahe Beobachtungsstelle mit Sitz in Großbritannien bezieht ihre Informationen von einem Netzwerk von Informanten in Syrien. Die Angaben sind für Medien meist kaum zu überprüfen, haben sich in der Vergangenheit meist als richtig erwiesen.

Aktivisten machten mit der Regierung verbündete iranischen Milizen für den Stopp verantwortlich. Aus Regierungskreisen hieß es zuvor, die Rebellen hätten neue Forderungen gestellt.

Seit Beginn der Evakuierung haben nach Angaben des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) etwa 25.000 Menschen die Stadt verlassen. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte gab eine niedrigere Zahl der Menschen an, die Aleppos Rebellengebiet bislang verlassen haben. Demnach wurden rund 16.000 Menschen ins von den Aufständischen kontrollierte Umland südwestlich der Stadt gebracht. 2000 bis 3000 Menschen warteten noch auf den Transport, darunter auch Kämpfer.

Nach Angaben der Beobachtungsstelle stockt auch der Transport von Zivilisten aus den beiden von Rebellen belagerten Orten Fua und Kafraja im Nordwesten Syrien. Die Menschen dürfen die Orte im Gegenzug für die Evakuierung Ost-Aleppos verlassen. Am Dienstag hätten sich acht Busse auf den Weg in Regierungsgebiete gemacht. Es sei jedoch unklar, wo die Fahrzeuge geblieben seien, erklärte die Beobachtungsstelle.