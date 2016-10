Bürgerkrieg in Syrien Helfer können keine Verletzten aus Aleppo holen

Hunderttausende Menschen sind in der umkämpften syrischen Stadt Aleppo eingeschlossen. Eigentlich sollten an diesem Freitag zumindest Kranke und Verletzte aus den Rebellengebieten der Stadt herausgeholt werden. Doch die geplante Rettungsaktion konnte nach Angaben der Vereinten Nationen nicht wie geplant beginnen.

Die Sicherheit der Helfer sei trotz vorheriger Zusagen aller Konfliktgegner nicht gewährleistet, sagte der Sprecher des Uno-Koordinierungsbüros für Nothilfe, Jens Laerke. In Aleppo gilt seit Donnerstagmorgen eine Feuerpause.

Mitarbeiter von Hilfsorganisationen stünden weiterhin im Westteil Aleppos bereit, sagte Laerke. Für Krankentransporte aus dem Osten seien die Sicherheitsvorkehrungen aber zunächst nicht ausreichend gewesen. "Wir sprechen weiter mit allen Beteiligten, um mit diesem Vorhaben voranzukommen."

Trotz der Waffenruhe gab es Berichte über Kämpfe an einem der eingerichteten Fluchtkorridore in Aleppo. Russlands Außenminister Sergej Lawrow warf den Rebellen vor, Zivilisten an der Flucht aus der Stadt zu hindern.

Russland und Syrien hatten vor einem Monat mit massiven Bombenangriffen auf den Ostteil Aleppos begonnen. Seitdem wurden nach Angaben von Uno-Generalsekretär Ban Ki Moon fast 500 Menschen getötet und rund 2000 verletzt. Mehr als ein Viertel der Todesopfer seien Kinder.

Nach Einschätzung des Uno-Hochkommissars für Menschenrechte sind die Bombenangriffe eindeutig Kriegsverbrechen. Gezielte Angriffe gegen Zivilisten würden zudem den Tatbestand von Verbrechen gegen die Menschlichkeit erfüllen, sagte Said Raad al-Hussein bei einer Sondersitzung des Uno-Menschenrechtsrats zur Lage in Aleppo.

Auch die Aufständischen würden das humanitäre Völkerrecht verletzen, indem sie Wohngebiete im Westens Aleppos mit Granaten beschießen würden, so Al-Hussein. Jedoch seien massive Bombardierungen durch die Regierungstruppen und deren Verbündete für die weitaus meisten Toten unter der Zivilbevölkerung verantwortlich.

Mehr als 30 Mitgliedsländer des Rats - darunter Deutschland - unterstützen eine Resolution, mit der der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag eingeschaltet werden soll.