Uno-Generalsekretär zu Aleppo 1 Monat, 500 Tote, 2000 Verletzte

Die am 22. September begonnenen Angriffe der syrischen und russischen Luftwaffe auf die umkämpfte Stadt Aleppo seien die schwersten in dem mehr als fünfjährigen Krieg: Das sagte der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Ban Ki Moon, bei einer Sondersitzung der Uno. Fast 500 Menschen seien getötet und rund 2000 verletzt worden. Mehr als ein Viertel der Todesopfer seien Kinder. "Unter diesen mittelalterlichen Zuständen leiden die Schwächsten am meisten", sagte Ban.

Seit dem 7. Juli habe kein Uno-Hilfskonvoi den Osten der Stadt erreicht. In den dortigen Rebellengebieten sollen noch rund 250.000 Menschen leben. Laut Ban reichen die Essensrationen nur noch bis Ende des Monats. Er kritisierte, Hunger werde als Kriegswaffe eingesetzt und forderte "vollen humanitären Zugang" zum Ostteil Aleppos. "Wann wird sich die internationale Gemeinschaft endlich zusammentun, um dieses Gemetzel zu beenden?"

72 Länder unter der Führung Kanadas hatten die Sondersitzung beantragt, um die Blockade im Uno-Sicherheitsrat zu lösen. Dieser ist unfähig, eine gemeinsame Linie in dem Konflikt zu finden und sich für Friedensbemühungen einzusetzen. Anfang des Monats hatte Russland zum fünften Mal seit dem Beginn des Syrienkrieges 2011 sein Veto gegen eine Resolution des Sicherheitsrats eingelegt, in dem ein sofortiges Ende der Luftangriffe auf Aleppo gefordert wurde.

Auch die Staats- und Regierungschefs der EU haben bei ihrem Gipfeltreffen in Brüssel die russischen und syrischen Luftangriffe auf Aleppo verurteilt. Sollte es kein Ende der "Gräueltaten" geben, würden "alle verfügbaren Optionen" in Betracht gezogen, sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk (mehr Hintergründe zum EU-Gipfel lesen Sie hier).

Uno will Verletzte aus Aleppo herausbringen

In Aleppo gilt seit Donnerstagmorgen eine Feuerpause. Die Vereinten Nationen wollen am Freitag versuchen, erstmals Verwundete und Kranke aus den belagerten Rebellengebieten der Stadt zu bringen. Die nötigen Sicherheitsgarantien für humanitäre Helfer seien endlich von allen Konfliktgegnern zugesagt worden, teilte der Uno-Koordinator für Nothilfe in Syrien, Jan Egeland, mit.

Die USA hatten auf die verlängerte Waffenruhe mit Zurückhaltung reagiert. "Die zurückliegenden paar Stunden sind ein gutes Zeichen", sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, John Kirby. "Aber es muss tiefer und breiter werden."

Trotz der Waffenruhe gab es Berichte über Kämpfe an einem der eingerichteten Fluchtkorridore in Aleppo. Russlands Außenminister Sergej Lawrow warf den Rebellen vor, Zivilisten an der Flucht aus der Stadt zu hindern. Die Rebellen hätten gegen die Feuerpause verstoßen "und die Evakuierung der Bevölkerung verhindert", sagte Lawrow nach Angaben seines Ministeriums am Donnerstag in einem Telefonat mit seinem US-Kollegen John Kerry.

Die Nato befürchtet unterdessen, dass ein russischer Flugzeugträgerverband, der auf dem Weg ins Mittelmeer ist, für zusätzliche Luftangriffe auf die syrische Stadt Aleppo genutzt werden könnte. Es sei nicht das erste Mal, dass die Schiffe in das Seegebiet führen, sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstagabend. Nun gebe es allerdings die Sorge, dass sie nicht für Übungen, sondern für Kampfeinsätze in Syrien genutzt werden könnten.