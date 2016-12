Newsblog Syrien Evakuierung Ost-Aleppos beginnt

13.15 Uhr

Der staatliche syrische TV-Sender Ichbarija berichtet, Rebellen hätten ein von Regierungstruppen gehaltenes Stadtviertel mit Raketen beschossen. Der Sender beruft sich auf einen Reporter vor Ort. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte die Darstellung aus eigenen Quellen nicht verifizieren. Ein Einwohner eines benachbarten Distrikts sagte, er habe keine Detonationen gehört.

13.00 Uhr

Der Leiter des Uno-Hilfseinsatzes in Syrien, Jan Egeland, geht davon aus, dass 50.000 Menschen den Ostteil Aleppos verlassen wollen. Die meisten wollten in die von Rebellen gehaltene syrische Stadt Idlib. Andere könnten sich für die Türkei entscheiden. Russland habe zugesagt, dass die Evakuierung problemlos vonstatten gehen und niemand zu Schaden kommen werde, sagt Egeland in Genf. Gleichzeitig betonte er, dass die Vereinten Nationen den Bewohnern keinen humanitären Schutz bieten können, da die Mitarbeiter sich in dem Krisengebiet nicht frei bewegen könnten.

12.40 Uhr

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini sieht Russland und Iran in der Verantwortung, die Lage der Menschen in Aleppo zu verbessern. Sie habe dazu mit dem iranischen Außenminister Mohammed Dschawad Sarif telefoniert, sagt Mogherini vor Beginn des EU-Gipfels in Brüssel. Was mit den Zivilisten geschehe, sei "absolut inakzeptabel".

12.00 Uhr

Die ersten Fahrzeuge zur Befreiung Kranker und Verletzter rollen offenbar in die Evakuierungszone in Ost-Aleppo: Rotes Kreuz und Roter Halbmond rechnen damit, in der ersten Welle zwischen 200 und 250 Verwundete aus der Stadt transportieren zu können. Auch konkrete Vorbereitungen zum Abzug von Kämpfern und Zivilisten hätten begonnen.

"Als erstes werden die Verwundeten, die Kranken und dann die Aktivisten und Journalisten abtransportiert", sagte Fares al-Schehabi, ein Abgeordneter des syrischen Parlaments. Anschließend würden die "Terroristen" folgen. Mit diesem Begriff bezeichnet das Regime des syrischen Machthabers Baschar al-Assad alle Aufständischen.

Nach Angaben des russischen Generalstabs hätten rund 5000 Kämpfer und ihre Angehörigen damit begonnen, Aleppo zu verlassen. Der dafür eingerichtete Korridor sei 21 Kilometer lang, sagte Generalstabschef Walerij Gerassimow der Agentur Interfax.

11.25 Uhr

Die Räumung läuft offenbar in diesen Minuten an: Krankenwagen des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) und des Syrischen Arabischen Roten Halbmondes sind in die von den Rebellen kontrollierten Stadtviertel im Osten Aleppos aufgebrochen. Eine IKRK-Sprecherin bestätigt, die Rettungswagen seien losgefahren.

Zudem seien 20 Busse aus den vom Regime kontrollierten Gebieten aufgebrochen, um die ersten Menschen aus Rebellengebieten herauszuholen, berichtet die Nachrichtenagentur dpa und beruft sich auf syrische Militärs.

Führt ein Weg aus dem Chaos von Aleppo? Busse stehen bereit, um "Terroristen und ihre Familien" aus der Stadt zu bringen, erklärte die staatliche Nachrichtenagentur Sana am Donnerstag im ersten offiziellen Regierungsstatement zur Evakuierung Tausender Eingeschlossener. Am Mittwoch strahlte der russische Sender Ruptly ein Interview mit Baschar al-Assad aus. Sein Programm ist das gleiche wie seit Jahren: Keine Gnade für alle, die jetzt noch in Aleppo bleiben. Wer wolle, könne gehen. Der Krieg gehe weiter, bis die "Terroristen" im ganzen Land besiegt seien.

11.00 Uhr

Russland sendet Live-Bilder zur Räumung, offenbar aus Aleppo oder aus der Umgebung. Auf einer Webseite für die Operation der russischen Armee in Syrien stehen aktuell zwei Livestreams.

Einer zeigt von erhöhter Position abfahrende Busse und Fahrzeuge mit Fahnen des Roten Kreuzes. Der andere Stream zeigt Live-Bilder einer Drohne, auf denen Fahrzeuge zu sehen sind. Die Bildausschnitte sind klein gewählt, ob in den Fahrzeugen Menschen sitzen, ist nicht zu erkennen.

10.30 Uhr

Die syrische Regierung erklärt, die Räumung Ost-Aleppos solle bald beginnen: Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Sana seien die Vorbereitungen abgeschlossen. Damit veröffentlicht Sana das erste offizielle Statement von Regierungsseite zur Evakuierung.

Zitiert wird Sana mit den Worten, "Terroristen und ihre Familien" sollten aus dem Süden der verbliebenen Rebellengebiete ins Umland gebracht werden. Das Gebiet steht unter Kontrolle der Opposition. Insgesamt sollten am Donnerstag rund 5000 Kämpfer und 10.000 Zivilisten mit Bussen aus der Stadt gebracht werden, meldet die dpa außerdem und beruft sich auf syrische Militärs.

10.10 Uhr

Die Uno hofft trotz "Zwischenfällen" bei der Evakuierung Ost-Aleppos auf eine schnelle Rettung der eingeschlossenen Zivilisten. Jan Egeland, Menschenrechtsbeauftragter der Vereinten Nationen für Syrien, sagte, in Aleppo säßen Tausende fest, die die Stadt dringend verlassen müssten.

Man habe Nachricht aus Russland erhalten, dass die Uno sich an der Rettungsaktion beteiligen solle. "Die Bestätigung dafür kam erst heute Morgen, das ist sehr spät", weil die Rettung bereits laufe.

Egeland zufolge müssten Tausende evakuiert werden, "am dringlichsten ist aber die Rettung von Kranken, Verwundeten und Kindern, insbesondere von Waisen". Er habe die Hoffnung, dass dies nun geschehe, denn die Rettung sei "lange, lange überfällig", so der norwegische Diplomat zu Reuters.

9.30 Uhr

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte (SOHR) erklärt, Regimekräfte hätten auf Menschen geschossen, die eine Straße für einen Rettungstransport aus der umkämpften Stadt hätten freiräumen wollen. Die Organisation Weißhelme bestätigte den Vorfall. Sie meldete fünf Verletzte, darunter zwei ihrer Mitarbeiter.

Die Weißhelme sind Freiwillige, die in Aleppo Zivilisten aus von Bomben zerstörten Häusern befreien. Die oppositionsnahe SOHR sitzt in London, unterhält aber gute Kontakte im Bürgerkriegsland Syrien. Ihre Angaben gelten als zuverlässig.

9.00 Uhr

Der Transport der ersten Verletzten aus den verbliebenen Rebellengebieten der umkämpften syrischen Stadt Aleppo verzögert sich weiter. Wie ein Sprecher der Rebellen meldet, sollen die ersten Krankenwagen auf dem Weg aus der Stadt beschossen worden sein. Dabei sollen drei Menschen verwundet worden sein, sagten Rebellenvertreter der Agentur AP.

Die Regierung von Baschar al-Assad teilte hingegen mit, es stünden rund 20 Krankenwagen zum Abtransport Verletzter bereit, berichtet die Nachrichtenagentur dpa und beruft sich auf Armeekreise. Es werde noch an Listen mit den Namen von Menschen gearbeitet, die aus der Stadt gebracht werden sollten. Die Verletzten sollen laut Armee in Rebellengebiete westlich von Aleppo gebracht werden.

7.20 Uhr

Die ersten Rebellenkämpfer können offenbar die umkämpfte syrische Stadt verlassen. Ein Militärvertreter sagte der Nachrichtenagentur AFP, es sei eine Einigung über den Abzug erzielt worden. AFP und auch die Agentur Reuters berufen sich dabei auf die Aussagen syrischer Militärs und aus Regierungskreisen.

Nach Angaben eines Rebellenvertreters galt seit der Nacht ein neuer Waffenstillstand. Zuvor hatte es wiederholt Meldungen über eine mögliche Waffenruhe gegeben. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die in London sitzt und deren Angaben als zuverlässig gelten, meldete dagegen, es habe in der Nacht weiterhin Gefechte zwischen Regime und Rebellen gegeben.