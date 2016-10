Krieg in Syrien Erneut schwere Gefechte in Aleppo

Nur wenige Stunden nach dem Auslaufen einer Waffenruhe haben die Kämpfe im syrischen Aleppo erneut begonnen. In mehreren Vierteln der geteilten Stadt seien am Samstagabend neue Kämpfe zwischen Rebellen und der syrischen Armee ausgebrochen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Es habe Luftschläge sowie Angriffe mit Artilleriegeschützen gegeben.

Angaben über Opferzahlen machte die Beobachtungsstelle zunächst nicht. Die in Großbritannien ansässige Organisation bezieht ihre Informationen von Informanten in Syrien. Ihre Angaben sind von unabhängiger Seite kaum zu überprüfen, haben sich in der Vergangenheit aber oft als zuverlässig erwiesen.

Am Samstagabend war eine dreitägige, von Russland ausgerufene Waffenruhe in Aleppo zu Ende gegangen. Der Uno gelang es in dieser Zeit nicht, Verletzte und Kranke aus den Rebellenvierteln in Sicherheit zu bringen. Die Organisation sieht die geplante Rettung von Zivilisten über Sicherheitskorridore als zu gefährlich an. Nach Uno-Angaben verließ nur eine Handvoll von Zivilisten und Aufständischen den Ostteil der Stadt.

Steinmeier appelliert an Russland

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier nahm Russland in die Pflicht. Als wichtigster Unterstützer des Regimes müsse Russland "seinen Einfluss geltend machen, damit eine tragfähige Übereinkunft für Aleppo und letztlich ein Waffenstillstand für ganz Syrien möglich wird", sagte Steinmeier der "Welt am Sonntag". "In den vergangenen drei Tagen haben die Waffen in Ost-Aleppo weitgehend geschwiegen. Das zeigt, immerhin: Die scheinbare Logik der ständigen und immer weiter entgrenzten Gewalt ist nicht zwangsläufig und auch nicht unaufhaltbar."

Alle Beteiligten stehen laut Steinmeier in der Pflicht, "auch die Kämpfer vor Ort und diejenigen in der Region, deren Stimme Gewicht hat. Dazu stehen wir in engem Dialog mit internationalen Partnern, den Vereinten Nationen und dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz."

Aleppo ist die am heftigen umkämpfte Stadt im syrischen Bürgerkrieg. Die Uno schätzen, dass im Ostteil der Stadt bis zu 300 000 Menschen festsitzen.