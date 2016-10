Rebellen-Offensive in Aleppo 38 Zivilisten innerhalb von zwei Tagen getötet

Seit Freitag liefern sich Aufständische im Westen von Aleppo heftige Gefechte mit den Regierungstruppen. Nun sind erste Zahlen zu Opfern bekannt geworden: Durch die Rebellenangriffe sollen mindestens 38 Zivilisten getötet worden seien, darunter 14 Kinder, teilte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Die Rebellen hätten "Hunderte" Geschosse auf den Westteil Aleppos abgefeuert, dabei seien seit Freitagmorgen 250 weitere Zivilisten verletzt worden.

Die Gruppen des islamistischen Rebellenbündnisses Dschaisch al-Fateh hatten am Freitag die Offensive gestartet, um die Belagerung des Ostteils von Aleppo durch Regierungstruppen, der von Aufständischen gehalten wird, zu durchbrechen. Aleppo gehört zu den am stärksten umkämpften Gebieten im syrischen Bürgerkrieg. Bislang hatten Anhänger der Assad-Regierung den Westen der Stadt kontrolliert, Rebellen den Osten. Doch seit Juli sind die Rebellen im Osten eingekesselt. Dort leben schätzungsweise 250.000 Menschen.

An der Offensive der Rebellen sind nach Informationen der Beobachtungsstelle, deren Angaben von unabhängiger Seite nur schwer zu überprüfen sind, mehr als 1500 Kämpfer beteiligt. Dem Rebellenbündnis gehören unter anderem die Dschihadisten der Fatah-al-Scham-Front (Eroberungsfront Syriens) an, die bis zu ihrer Abspaltung vom Terrornetzwerk al-Qaida Nusra-Front hieß. Bei den Gefechten wurden laut Beobachtungsstelle bislang 50 Rebellen und 30 Kämpfer der Regierungstruppen getötet.

Nach Angaben der Beobachtungsstelle versuchen die Rebellen vom Stadtteil Dahijet al-Assad weiter nach Osten in das von Regierungstruppen kontrollierte Viertel Hamdanijeh vorzudringen. Die Gefechte dauerten die ganze Nacht und bis zum Sonntagmorgen an, wie ein AFP-Reporter berichtete. Luftangriffe und Artilleriebeschuss entlang der Frontlinie im Westen Aleppos waren bis in die östlichen Stadtteile zu hören, über der Stadt stieg Rauch auf.

Syrische Staatsmedien berichteten am Sonntagmittag, dass Rebellen Granaten mit Giftgas auf ein von Regierungstruppen gehaltenes Wohngebiet in Aleppo abgefeuert hätten. 35 Menschen hätten Atembeschwerden aufgewiesen. Sprecher des Rebellenbündnisses stritten die Berichte als Lügen ab.