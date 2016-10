Aleppo Russland und Syrien melden Unterbrechung der Luftangriffe

Russland und Syrien stellen ihre Luftangriffe auf Aleppo dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu zufolge am Dienstag um zehn Uhr Ortszeit vorerst ein. "Die Unterbrechung ist für die achtstündige humanitäre Pause nötig, die für diesen Donnerstag geplant ist", sagte Schoigu der Agentur Tass zufolge. Die syrische Armee werde sich so weit zurückziehen, dass Kämpfer ungehindert den Ostteil von Aleppo durch zwei Korridore verlassen könnten. Für Zivilisten würden sechs Korridore geöffnet.

Schoigu appellierte laut Interfax an jene Staaten, die Einfluss auf die Rebellen in Ost-Aleppo hätten, deren Kommandeure zu überzeugen, die Waffen niederzulegen und die Stadt zu verlassen. Die für den Donnerstag geplante kurze Feuerpause war am Montag angekündigt worden.

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) mahnte eine längere Feuerpause an. Die von Moskau angekündigte Einstellung der Kampfhandlungen in Syrien könne nur ein Anfang sein, sagte Steinmeier. "Acht Stunden reichen bei weitem nicht aus, um den dringend erforderlichen humanitären Zugang zu den belagerten Menschen in Ost-Aleppo zu ermöglichen. Mehr ist möglich, und mehr ist auch ein Gebot der Menschlichkeit."

Nach Angaben von Aktivisten hatten russische Kampfjets noch in der Nacht zum Dienstag "intensive Luftangriffe" auf Aleppo geflogen. Die Bombardements hätten vor allem die von Rebellen kontrollierten Viertel im Osten der Stadt getroffen, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Demnach wurden mindestens fünf Menschen getötet, darunter drei Kinder. Die Beobachtungsstelle bezieht ihre Informationen von Informanten in Syrien. Ihre Angaben sind von unabhängiger Seite kaum überprüfbar.

Die russischen und syrischen Streitkräfte bombardieren seit Wochen Aleppo - vorgeblich nur "islamistische Terroristen". Allerdings haben beide Kriegsparteien dabei auch gezielt zivile Infrastruktur zerstört und Zivilisten getötet. Russland und Syrien bestreiten diese Darstellung. Am Montag wurden nach Angaben von Helfern und der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mehr als zwölf Zivilisten bei Luftangriffen getötet.