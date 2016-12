Newsblog über den Fall Aleppos Assad-Truppen sollen 82 Zivilisten hingerichtet haben

@@12.50

Die Uno-Nothilfeorganisation Ocha meldet, während des Entscheidungskampfes um Ost-Aleppo in den vergangenen Tagen seien weitere 37.000 Menschen aus dem Kampfgebiet geflohen. Zudem seien Tausende weitere Flüchtlinge offenbar entkommen, aber nicht erfasst worden.

Dennoch verbleibe eine ungenannte Zahl von mehren tausend Eingeschlossenen im schrumpfenden Rebellengebiet. Ocha-Sprecher Jens Laerke verurteilte angesichts Dutzender Toter beim Sturm der Regierungstruppen und ihrer schiitischen Verbündeten auf Ost-Aleppo einen "völligen Zusammenbruch der Menschlichkeit" in der umkämpften Stadt.

@@12:25

"Die Situation ist desaströs. Sie bricht einem das Herz." Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident François Hollande verlangen vom kommenden EU-Gipfel ein klares Signal für die Unterstützung der notleidenden Menschen im syrischen Aleppo.

DPA François Hollande und Angela Merkel

Es müsse auf allen Ebenen dafür gesorgt werden, dass die Zivilbevölkerung geschützt und humanitäre Unterstützung möglich werde. Der Appell richte sich an das syrische Regime, aber auch an seine Unterstützer Russland und Iran. Hollande forderte, alles zu unternehmen, um die Zivilbevölkerung aus dem Osten Aleppos herauszubringen und humanitäre Korridore zu schaffen.

@@11.55

Ein Kommandeur der Rebellen im Ostteil der Stadt fleht um Hilfe: Die USA und die Türkei sollten schnell handeln, um die Zivilisten in dem Gebiet zu retten, das von der Enklave der Aufständischen noch übrig ist.

Das Hauptproblem sei, dass nach wie vor Bomben auf ein "eng begrenztes Gebiet" fielen. Eine Untergruppe der Freien Syrischen Armee im Ostteil der Stadt, die Jabha Shamiya, sagte der Agentur Reuters, am Dienstagvormittag habe sich die Lage für die Rebellen wieder verbessert.

@@11.40

AFP Zivile Retter der Weißhelme in Aleppo

Sie hatten bis zuletzt unermüdlich und unter vielen persönlichen Opfern die Menschen aus Schuttbergen in Ost-Aleppo gerettet. Am Dienstag erklärten die Weißhelme über ihre Social-Media-Kanäle: Wir können nicht mehr.

@@11.25

In eine "höllische Ecke" gedrängt, harren Tausende Zivilisten im letzten Rebellengebiet Ost-Aleppos aus: So erklärt der Sprecher des Uno-Menschenrechtsbüros, Rupert Colville, die Lage in der umkämpften Stadt.

Man prüfe Berichte, wonach syrische Regierungstruppen und ihre Verbündeten in den vergangenen Tagen mindestens 82 Zivilisten im Ostteil der Stadt getötet haben. In den Meldungen sei auch von "elf Frauen und 13 Kinder, in vier Stadtvierteln" die Rede gewesen. Colville ergänzte, es könne noch viel mehr geben. Den Berichten zufolge wurde Menschen auf der Flucht auf offener Straße und in ihren Häusern niedergeschossen.

Nach Angaben des Sprechers wurden die Gräuel "wahrscheinlich in den vergangenen 48 Stunden" in verschiedenen Bezirken des bisher von Rebellen gehaltenen Ostteils begangen. Nach Colvilles Angaben, die sich auf Informationen aus der umkämpften Stadt beziehen, ist nur noch weniger als ein Quadratkilometer in Rebellenhand.

@@11.10

DPA Anhänger Bashar Al-Assads feiern in den Straßen von Aleppo

Bereits am Montag waren mehre Viertel an Pro-Regierungstruppen gefallen. Hier feiern Anhänger des Regimes die siegreichen Soldaten, während weiter Bomben fallen.