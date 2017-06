Schüsse auf Republikaner Scalise Attentäter von Alexandria ist tot

Donald Trump hat den Tod des Mannes mitgeteilt, der im US-Bundesstaat Virginia auf den Kongressabgeordneten Steve Scalise geschossen hatte. Der Attentäter sei seinen Verletzungen erlegen, sagte der US-Präsident wenige Stunden nach dem Angriff auf den republikanischen Politiker. Zudem habe es mindestens vier weitere Verletzte gegeben.

Trump sagte, der Zustand des Politikers, den er "einen guten Freund" nannte, sei stabil.

Der Präsident rief die Parteien im Kongress nach den Schüssen zu Geschlossenheit auf. "Wir sind am stärksten, wenn wir zusammen am Gemeinwohl arbeiten", sagte Trump in einer kurzen Ansprache in Washington.

Die Ermittler haben bisher keine Erkenntnisse über einen terroristischen Hintergrund oder ein gezieltes Attentat. "Es ist zu früh, sich auf die eine oder andere Seite festzulegen", sagte der ermittelnde FBI-Beamte Tim Slater in Alexandria im US-Bundesstaat Virginia.

Bei dem Angreifer handelte es sich nach übereinstimmenden Recherchen von "Washington Post" und CNN um einen 66 Jahre alten Mann aus dem Bundesstaat Illinois. Der Selbstständige hatte den Berichten zufolge seine Lizenz für seine Firma verloren.

AP Steve Scalise (Archivbild)

Scalise war bei den Schüssen an einem Baseballfeld verletzt worden. Der Täter habe das Feuer bei einem Training eröffnet, berichteten Polizei und Zeugen. Scalise, 51, ist "Majority whip" der Republikanerim Repräsentantenhaus, das ist eine Art Geschäftsführer der Fraktion. Er kommt aus Louisiana und ist dafür zuständig, dass sich möglichst viele Abgeordnete der Fraktionsdisziplin unterwerfen.

Insgesamt mussten fünf Menschen ins Krankenhaus gebracht werden, wie der Leiter der Polizei in Alexandria, Mike Brown, sagte.