Unmittelbar nach seiner Haftentlassung ist der Kremlkritiker Alexej Nawalny zu weiteren 20 Tagen Arrest verurteilt worden. Er habe zur Teilnahme an nicht genehmigten Demonstrationen Anfang September in Russland aufgerufen und sich so strafbar gemacht, urteilte die Richterin in Moskau. Bei der Aktion seien auch zwei Polizisten verletzt und ein Streifenwagen beschädigt worden.

Nawalny war erst wenige Stunden zuvor nach 30 Tagen aus dem Arrest entlassen worden. Bereits am Ausgang des Gefängnisses nahmen Polizisten ihn wieder fest. Er verbrachte acht Stunden in Polizeigewahrsam, bevor er wieder vor Gericht stand und verurteilt wurde.

Nawalny gilt als vehementer Kritiker von Präsident Wladimir Putin. Vor Gericht erhob Nawalny schwere Vorwürfe gegen die russische Justiz: "Sie erfinden auf völlig schamlose Weise ein Verfahren." Ein enger Mitarbeiter Nawalnys, Leonid Wolkow, warf der russischen Regierung via Twitter vor, wegen ihrer "Niederlagen und Misserfolge der vergangenen Wochen" gegen den Oppositionspolitiker vorzugehen.

Rund tausend Demonstranten festgenommen

Der 42-jährige Blogger hatte im Internet zu Protesten am 9. September aufgerufen, die sich gegen eine umstrittene Rentenreform richteten. Tausende Menschen waren in zahlreichen Städten auf die Straße gegangen. Insgesamt wurden mehr als tausend Demonstranten festgenommen. Nawalny selbst war bei der Aktion nicht anwesend; er war zuvor wegen einer anderen Protestaktion verurteilt worden.

Das Verfahren sei politisch motiviert, sagte Nawalny, der mit seinem Team immer wieder über Korruptionsfälle in Russland berichtet. Man wolle ihn in seiner Arbeit behindern und ihn davon abhalten, wieder bei Wahlen als Kandidat anzutreten.