Russland Kremlkritiker Nawalny muss erneut in Haft

Zum zweiten Mal in weniger als vier Monaten hat ein russisches Gericht den Kremlkritiker Alexej Nawalny zu einer Haftstrafe von 30 Tagen verurteilt. Das Gericht begründete die Strafe damit, dass Nawalny abermals zu nicht genehmigten Demonstrationen aufgerufen habe und in dieser Hinsicht ein Wiederholungstäter sei.

Nawalny kritisierte das Urteil als politisch motivierten Versuch, ihn an der Vorbereitung weiterer Protestkundgebungen zu hindern. Am Wochenende hatte Nawalny zu Protestkundgebungen in mehreren russischen Städten am 9. September gegen die unpopuläre Rentenreform der Regierung aufgerufen. Kurz danach wurde er festgenommen.

Erst Mitte Juni war Nawalny nach einer 30-tägigen Haftstrafe aus dem Gefängnis entlassen worden. Nawalny ist einer der prominentesten Kremlkritiker in Russland und saß bereits mehrere Male im Gefängnis.