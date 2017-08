Moskau Der Schauprozess gegen Alexej Uljukajew

Die Nachricht erschütterte die politische Elite Russlands tief: Wirtschaftsminister Alexej Uljukajew wurde von FSB-Beamten festgenommen - und das nachts bei der Übergabe von zwei Millionen Dollar Bestechungsgeld, meldeten die russischen Medien. So etwas hatte es seit Ende der Sowjetunion nicht gegeben.

Stunden später zeigte das Staatsfernsehen Uljukajew im Flur eines Gerichts, leerer Blick, begleitet von Polizisten in Zivil, auf dem Weg zum Haftrichter. Das war im November vergangenen Jahres (Lesen Sie hier Hintergründe). Seit dieser Aktion ist klar: Sicher kann sich nach der Verhaftung eines Schlüsselministers der Regierung niemand mehr in den oberen Machtetagen fühlen.

Am Dienstag beginnt nun der Prozess gegen Uljukajew: Erstmals in der neuen Geschichte Russlands muss sich ein ehemaliger Minister wegen angeblicher Erpressung und Korruption vor Gericht verantworten. Die Verhandlung an einem Moskauer Bezirksgericht wird nicht öffentlich sein, wie eine Sprecherin erklärt. Es gehe am ersten Tag vor allem um Verfahrensfragen: Wird öffentlich verhandelt, an welchen Tagen?

REUTERS Uljukajew auf dem Weg zum Haftrichter

Dem 61-Jährigen wird vorgeworfen, vom staatlichen Ölkonzern Rosneft Geld für seine Zustimmung zum Kauf von Anteilen am der kleineren Ölfirma Baschneft erpresst zu haben.

Staatsmedien feierten seine Verhaftung als großen Erfolg im Kampf gegen die Korruption. Seitdem ist es um Uljukajew ruhig geworden, über den ehemaligen Minister wird kaum noch berichtet. Bilder von ihm sind selten, Uljukajew ist inzwischen sichtlich gealtert.

Der Ex-Minister bestreitet die Vorwürfe. Er hat aber nicht die Möglichkeit, seine Sicht der Dinge zu erzählen, denn Uljukajew ist seit dem 17. November praktisch isoliert. Er steht unter Hausarrest, darf nur zwei Stunden am Tag spazieren gehen, morgens von sieben bis neun Uhr, Interviews sind ihm nicht gestattet.

Kaum einer glaubt die offizielle Version der Geschehnisse. Dass ein hochrangiger Minister wie Uljukajew sich auf einen Bestechungsdeal einlässt und dann nur zwei Millionen Dollar erpresst, verwundert, sagte der Chef von Transparency International dem SPIEGEL (Lesen Sie hier das ganze Interview). "Diese Summe entspricht einem Bürgermeister, aber nicht einem Minister."

Dass Uljukajew dann auch noch einen Konzern erpresst, der von Igor Setschin geleitet wird, dem nachgesagt wird, nach Präsident Wladimir Putin der zweitmächtigste Mann in Russland zu sein, kann kaum einer glauben. Zumal die Übernahme von 50 Prozent am kleineren Konkurrenten Baschneft für etwa 4,6 Milliarden Euro, dessen Aktien mehrheitlich in Staatsbesitz sind, längst beschlossene Sache war.

Rosneft-Chef in die Quere gekommen?

Uljukajew, der als loyaler Beamter galt, hatte sich lange gegen diesen Kauf gesperrt. Er hatte wie andere Vertreter des liberalen Wirtschaftsblocks kritisiert, dass es sich um eine Scheinprivatisierung handele, da ein Staatsunternehmen an ein anderes verkauft wurde. Allerdings hatten diese sich - anders als Uljukajew - nur vorsichtig geäußert.

REUTERS Igor Setschin (vorne) mit Putin

Für wahrscheinlich gilt nun laut Beobachtern, dass Uljukajew mit seiner Kritik Setschin in die Quere kam. Der Chef des Erdölriesen Rosneft ist einer der Hauptvertreter der sogenannten Silowiki, Vertreter der Geheimdienste und des Militärs, die mit dem Ex-KGB-Mann Putin an die Spitze Russlands gelangten. Setschin wird als Macht- und Kontrollmensch beschrieben, der Putin absolut loyal ist. Kaum einer steht dem Präsidenten so nah wie Setchin.

Es ist davon auszugehen, dass der FSB nicht ohne das Wissen Putins aktiv wurde. Der Geheimdienst hörte Uljukakajew bereits sechs Monate lang vor dessen Festnahme Uljukakajew ab. Das deutet darauf hin, dass die Aktion lange geplant war und dem Minister persönlich galt - und nicht in erster Linie, um dem Lager der Wirtschaftsreformer zu schaden. Uljukakajews Nachfolger ist Dmitrij Oreschkin, ein angesehener Experte für Makroökonomie, der ebenfalls zum liberalen Wirtschaftsblock gehört.

Es ist nun mit einem monatelangen Prozess zu rechnen. Uljukajew drohen acht bis 15 Jahre Haft. Wie hart das Urteil ausfallen wird, ist schwer abzuschätzen. Es hängt wohl auch davon ab, ob der Ex-Wirtschaftsminister noch einmal im Präsidentschaftswahlkampf in den Staatsmedien eine Rolle spielen soll. Damit könnte der vermeintliche Kampf des Kreml gegen die Korruption auch in den obersten Etagen der Macht inszeniert werden.