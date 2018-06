Griechenland Tsipras übersteht Misstrauensvotum

Der linke griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras hat am Samstag eine Kraftprobe im Parlament in Athen überstanden: 153 Abgeordnete stimmten gegen einen Misstrauensantrag der konservativen Opposition. 127 Abgeordnete stimmten dafür, wie das Parlamentspräsidium mitteilte. Hintergrund ist der Namensstreit Griechenlands mit Mazedonien.

Die konservative Oppositionspartei Nea Dimokratia (ND) hatte den Misstrauensantrag am Donnerstag gestellt. Ihrer Meinung nach hat die Regierung unter Tsipras keine Mehrheit im Parlament, um ein Abkommen mit der Regierung in Skopje zu unterzeichnen, mit dem der seit 27 Jahren andauernde Namensstreit Griechenlands mit seinem nördlichen Nachbarn Mazedonien beigelegt werden soll.

Nach dem Ergebnis des Misstrauensantrags soll am Sonntag in der mazedonisch-griechischen Grenzregion des Prespa-Sees das von Tsipras als "historisch" bezeichnete Abkommen von den Außenministern der beiden Nachbarstaaten unterzeichnet werden, teilte die Regierung in Athen mit.

SPIEGEL ONLINE

Mazedonien soll sich demnach künftig Nord-Mazedonien nennen und erklären, dieser Name und auch die Sprache haben nichts mit dem hellenistischen Mazedonien der Antike zu tun. Im Gegenzug willigte Athen ein, die Nationalität der Mazedonier und die Sprache zu akzeptieren. Außerdem will Athen den Weg Mazedoniens zum Natobeitritt und zu EU-Beitrittsverhandlungen - unter seinem neuen Namen - freimachen. Auf diesen Kompromiss hatten sich Tsipras und der mazedonische Regierungschef Zoran Zaev nach mehr als 25 Jahren am Dienstag geeinigt.

Demonstrationen vor dem Parlament in Athen

Die griechische und die mazedonische Opposition lehnen die Einigung ab. Auch in Teilen der Bevölkerung stößt sie auf Kritik. Nationalisten in beiden Ländern haben Demonstrationen angekündigt. Stundenlang demonstrierten rund 3000 Menschen vor dem Parlament in Athen.

Die sogenannte "Roadmap" - der Projektplan zur Überwindung des Namensstreits - sieht mehrere Schritte bis zur endgültigen Umsetzung in die Tat des Abkommens vor. In den kommenden Wochen muss das Parlament in Skopje die Vereinbarung billigen. Dann wird Athen Briefe an die Nato und die EU schicken, dass Griechenland sich nicht mehr dem Beitritt in die Nato und der Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen Nord-Mazedoniens sperre.

"Jetzt ist die Regierung in Skopje dran", hieß es von Diplomaten in Athen. Voraussetzung dafür, dass das Abkommen voll in Kraft tritt, ist, dass Mazedonien die Namensänderung in der Verfassung verankert. Über die Verfassungsänderung soll bei einer Volksabstimmung im September oder Oktober entschieden werden. Nur nach dieser Verfassungsänderung wird das griechische Parlament über die Billigung des 20-Seiten-Abkommens beraten, sagte Tsipras.