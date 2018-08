Cohen-Ermittlungen Trump-Finanzchef erhielt Immunität für Aussage in Schweigegeld-Affäre

Es ist keine gute Woche für Donald Trump. Die Ermittler in der Russlandaffäre treiben den US-Präsidenten vor sich her. Wegen der Affäre um seinen Ex-Anwalt Michael Cohen steht er nun noch mehr unter Druck. Nun berichtet das "Wall Street Journal", dass Allen Weisselberg, dem Finanzchef des Trumpschen Firmenkonsortiums, im Zuge der Ermittlungen gegen Cohen Immunität zugesichert worden ist. Weisselberg hatte vor einer Grand Jury in New York ausgesagt.

Einem Bericht des Senders NBC zufolge handelt es sich bei Weisselberg um denjenigen Manager in der Trump Organisation, dem Cohen eine Rechnung mit der Bitte um Begleichung geschickt hatte. Dies sei die Rechnung gewesen, die zur Erstattung von Schweigegeld geführt hat, das Cohen vorher gezahlt hatte - unter anderem an die frühere Pornodarstellerin Stormy Daniels, die behauptet, eine Affäre mit Trump gehabt zu haben.

Weisselberg weiß offenbar alles

Dem Bericht zufolge hat Weisselberg einen weiteren Manager der Trump Organisation daraufhin angewiesen, die Rechnung zu begleichen. "Bitte aus dem Trust bezahlen", habe es in einer E-Mail geheißen. Die Anweisung habe enthalten, die Zahlung als "Rechtskosten" zu deklarieren und in der Beschreibung die Bezeichnung "Pauschale für Januar und Februar 2017" zu verwenden.

Weisselberg gilt als Schlüsselfigur im Blick auf die Finanzen des Trumpschen Firmenkonsortiums. Er ist einer von zwei Treuhändern, denen der US-Präsident die Geschäfte übertragen hat, als er sie nach seiner Wahl abgegeben hatte. Insider berichteten dem Sender CNN, Weisselberg kenne jeden Schritt der Trump-Geschäfte, von der Steuererklärung bis zu Firmenverkäufen. Er arbeitet demnach seit den Siebzigerjahren für das Trump-Imperium.