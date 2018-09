Alternativer Nobelpreis Erstmals Menschenrechtler aus Saudi-Arabien ausgezeichnet

Sie kämpfen für die Rechte von Frauen in Saudi-Arabien, machen vertrocknete Gegenden zu fruchtbaren Böden oder setzen sich gegen Korruption ein. Vier Preisträger sind in Stockholm mit dem Alternativen Nobelpreis geehrt worden. "In einer Zeit alarmierender Umweltzerstörung und des Versagens politischer Führung zeigen unsere Preisträger einen Weg in eine andere Zukunft", sagte Preisstifter Ole von Uexküll in Stockholm. Die Arbeit der Preisträger gebe Hoffnung und verdiene die höchste internationale Aufmerksamkeit.

Der Right-Livelihood-Award ("Preis für die richtige Lebensweise"), wie der Alternative Nobelpreis offiziell heißt, wird seit 1980 jährlich in Stockholm an vier herausragende Projekte vergeben. Drei davon teilen sich in diesem Jahr ein Preisgeld in Höhe von drei Millionen schwedischen Kronen (etwa 290.000 Euro).

Hier sind die Ausgezeichneten im Überblick: