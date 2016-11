Alternativer Nobelpreis "Cumhuriyet"-Preisträger in Haft

Sie setzen sich für freie Meinungsäußerung, die Rechte von Frauen und für Zivilisten in Kriegsgebieten ein, aber wenn am Abend in Stockholm der Alternative Nobelpreis übergeben wird, werden einige der Geehrten fehlen.

Vor allem bei der türkischen regierungskritischen Zeitung "Cumhuriyet", einem der Preisträger, hat sich die Lage in den vergangenen Wochen noch einmal verschlechtert: Zehn ihrer Journalisten befinden sich derzeit in Haft. Die Right-Livelihood-Stiftung, die den Preis vergibt, zeigte sich denn auch betroffen, dass mehrere leitende Mitarbeiter von "Cumhuriyet" nicht erscheinen können.

Auch Mozn Hassan, die von der Jury für ihren Kampf für die Rechte von Frauen in Ägypten ausgezeichnet wird, kann den Preis nicht entgegennehmen. Sie darf wegen eines Reiseverbots das Land nicht verlassen.

Die Situation der Preisträger im Überblick:

"Cumhuriyet", unabhängige türkische Zeitung:

AFP Mitarbeiter der türkischen Zeitung

"Unsere Arbeit ist schwer, der Druck ist groß, die Bedrohungen sind ernst. Aber nichts davon wird uns abhalten." So steht es in einem Gastbeitrag der "Cumhuriyet"-Redaktion, der am 15. November in vielen deutschen Medien erschien. Kurz zuvor waren erneut mehrere Journalisten und der Chefredakteur Murat Sabuncu verhaftet worden. Trotz der Repressionen durch die türkische Regierung nach dem gescheiterten Putschversuch setzen die Journalisten ihre Arbeit fort.

Die Staatsanwaltschaft wirft "Cumhuriyet" vor, in ihrer Berichterstattung den gescheiterten Militärputsch Mitte Juli "legitimiert" und Straftaten zugunsten der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) begangen zu haben. Das 1924 gegründete Blatt gilt als regierungskritisch, links-kemalistisch, intellektuell.

Die Auszeichnung für "Cumhuriyet", deutsch: "Republik", wird dabei nicht nur als eine Anerkennung für den zurückgetretenen Chefredakteur Can Dündar und Erdem Gül, den Ankara-Büroleiter des Blatts, verstanden, sondern als eine Auszeichnung für die gesamte Redaktion.

Mozn Hassan, Menschenrechtlerin aus Ägypten:

Right Livelihood Award Mozn Hassan

Für die ägyptische Frauenrechtlerin Mozn Hassan, die von der Jury "für ihren Einsatz für die Gleichstellung und die Rechte von Frauen unter Umständen von anhaltender Gewalt, Missbrauch und Diskriminierung" ausgezeichnet wird, haben die ägyptischen Behörden ein Reiseverbot verhängt.

Sie dokumentiert mit ihrer 2007 gegründeten Organisation "Nazra für feministische Studien" Menschenrechtsverletzungen in ihrer Heimat. "Nazra" prangerte die häufigen sexuellen Übergriffe auf Frauen bei Kundgebungen während und nach der Revolution in Ägypten 2011 an. Den Opfern wurde medizinisch, psychologisch und juristisch geholfen.

Syria Civil Defence, Hilfsorganisation:



REUTERS Weißhelme in Aleppo

Sie graben mit bloßen Händen nach Verschütteten, retten Verletzte und werden selbst zum Ziel von Bombenangriffen: Die Syria Civil Defence, bekannter als die "Weißhelme". Fast täglich melden ihre Beobachtungsstellen neue Opferzahlen aus der Stadt Aleppo. Auch in den Feuerpausen gelang es kaum, Kranke und Verletzte aus der Stadt zu bringen. Zuletzt wurden bei den Angriffen auch Krankenhäuser getroffen. Die Syria Civil Defence besteht aus 3000 Freiwilligen.

Swetlana Gannuschkina, Menschenrechtlerin aus Russland:



DPA Swetlana Gannuschkina

Die 74-jährige Menschenrechtsaktivistin hat seit 1990 mehr als 50.000 Migranten, Flüchtlingen und Binnenvertriebenen in Russland kostenlos rechtliche Unterstützung, humanitäre Hilfe und Bildungsangebote zukommen lassen.

Zuwanderer in Russland erhalten laut Gannuschkina keinerlei Unterstützung. Wurden die Flüchtlinge aus der Ukraine im Jahr 2014 noch in gut ausgestatteten Aufnahmelagern untergebracht, seien sie seit deren Auflösung ebenfalls ganz auf sich gestellt. "Viele leben auf der Straße, auf Bahnhöfen."

Dem Uno-Flüchtlingswerk UNHCR zufolge gab es 2015 in der Russischen Föderation 314.506 Flüchtlinge, davon 7070 Asylsuchende. Mit Prozessen vor russischen Gerichten und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verhinderte sie die Zwangsrückführung von Migranten aus Russland in zentralasiatische Länder. Dort hätte ihnen Haft und Folter gedroht.

Der Alternative Nobelpreis:

Die vier Preisträger teilen sich das Preisgeld von drei Millionen schwedischen Kronen (rund 313.000 Euro). Die Alternativen Nobelpreise werden seit 1980 jährlich in kritischer Distanz zu den traditionellen Nobelpreisen an Vorkämpfer für Menschenrechte, Umweltschutz und Frieden vergeben.