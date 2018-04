Abgang der britischen Innenministerin Theresa May verliert ihre Gefährten

Noch am Sonntag hoffte Amber Rudd wohl, sich irgendwie aus der Affäre ziehen zu können. Am nächsten Tag wollte sie sich vor dem britischen Unterhaus rechtfertigen, erklären, was es mit all den Enthüllungen über die umstrittenen Einwanderungsquoten ihres Hauses auf sich hat.

Rudd bereitete gerade ihre Stellungnahme vor, so berichtet es der "Guardian", als sie von weiteren Beweisen erfuhr. Ihre Verteidigung, dass sie von den Zielvorgaben für eine Begrenzung der Migration nichts gewusst habe, war durchbrochen. Rudd rief Premierministerin Theresa May an und erklärte ihren Rücktritt.

Inzwischen steht bereits ihr Nachfolger fest: Ex-Wohnungsminister Sajid Javid. Doch damit ist die Angelegenheit für May wohl noch nicht erledigt. Der Fall Rudd ist längst zum ernsten Problem für die konservative Regierungschefin geworden. Die Hintergründe.

Der Skandal - Worum geht es?

Rudd hatte in den vergangenen Wochen heftige Kritik einstecken müssen. Im Kern drehte sich die Debatte um den Umgang mit der "Windrush"-Generation. Damit sind Menschen gemeint, die in den Nachkriegsjahren aus den Commonwealth-Staaten eingewandert sind. Sie kamen größtenteils aus der Karibik und sollten helfen, das Land aufzubauen. "Windrush" war der Name eines Schiffes, das 1948 Migranten vorrangig aus Jamaika brachte.

Wer vor 1971 kam, erhielt ein lebenslanges Bleiberecht. Allerdings: Viele Kinder reisten damals mit ihren Eltern und ohne Pass. Einige versäumten es, sich eigene Papiere zu beschaffen. Etwa 50.000 Menschen sollen betroffen sein. Später vernichteten die Behörden bei einem Umzug Dokumente, die das Aufenthaltsrecht der Personen belegen könnten.

Als die Regierung in den vergangenen Jahren ihre Einwanderungspolitik verschärfte, gerieten auch "Windrush"-Bürger und deren Nachfahren fälschlicherweise als Illegale ins Visier der Behörden. Etliche Menschen mussten ihre medizinische Behandlung abbrechen, verloren ihren Job - oder gerieten gar in Abschiebehaft.

Die Debatte spitzte sich jüngst zu, als 140 Abgeordnete in einem Brief die britische Regierung vor einem Treffen der Commonwealth-Staaten in London aufforderten, den Aufenthaltsstatus der Betroffenen zu klären.

Der Rücktritt - Warum musste Amber Rudd gehen?

Premierministerin May entschuldigte sich bei jenen, die zu Unrecht Opfer der scharfen Maßnahmen des Staates geworden sind. Innenministerin Rudd gab sich vor dem Parlament ebenfalls geläutert. Am Montag gestand sie, ihr Haus habe "Einzelne aus den Augen verloren".

Kritisch wurde es jedoch, als sich Rudd zwei Tage später vor einem Parlamentsausschuss verteidigte. Auf den harten Kurs der Tory-Regierung angesprochen antwortete sie: "Wir haben keine Vorgaben für Abschiebungen."

Diese Aussage wurde Rudd nun zum Verhängnis. Es folgten mehrere Presseenthüllungen, die klarmachten: Im britischen Innenministerium gab es sehr wohl solche Quoten, die zwangsläufig auch den Druck auf die "Windrush"-Generation erhöhen mussten. Zunächst wurde ein Memo bekannt, in dem von Zielvorgaben für "vollstreckte Abschiebungen" die Rede war. Rudd erklärte zunächst, davon nichts gewusst zu haben.

Video REUTERS

Am Sonntag veröffentlichte der "Guardian" einen Brief, den Rudd selbst im Januar 2017 an Regierungschefin May geschickt hatte. Darin berichtete die Ministerin von dem Ziel, die Zahl der Abschiebungen um zehn Prozent zu erhöhen.

Damit war klar: May konnte Rudd nicht mehr halten. In ihrem Rücktrittsschreiben erklärt die Ministerin, sie habe das Parlament "aus Versehen getäuscht" und hätte von den Quoten wissen müssen. "Ich übernehme die volle Verantwortung für die Tatsache, dass das nicht so war."

Die Folgen - Wird es jetzt eng für Theresa May?

Viele Beobachter in Großbritannien sehen in Rudd ein Bauernopfer. Denn längst geht es grundsätzlich um eine Politik, die viele als unmenschlich empfinden. Ein "feindseliges Umfeld" für illegale Einwanderer wolle man schaffen, so lautet die Maßgabe des Innenministeriums aus dem Jahre 2013. Amtsinhaberin war damals: Theresa May. Sie selbst hat die Verschärfung der Politik vorangetrieben. Schon mehren sich nun die Rücktrittsforderungen. May sei die "Architektin der Krise", sagte Labour-Politikerin Diane Abbott.

Doch May muss nicht nur fürchten, dass sie selbst nun ins Zentrum des Skandals rückt, nachdem die zuletzt verantwortliche Ministerin nicht mehr den öffentlichen Ärger auf sich ziehen kann. Die Regierungschefin hat noch ein weiteres Problem: Mit Rudd verliert sie einen ihrer engsten und loyalsten Gefährten, wieder einmal.

Das britische Kabinett ist ein kompliziert austariertes Machtgebilde, in dem sich Brexit-Hardliner, Pro-Europäer und May-Anhänger gegenüberstehen. In den vergangenen Monaten ist May zunehmend in die Defensive geraten. So hat sie mit Verteidigungsminister Michael Fallon und Vizeregierungschef Damian Green ebenfalls zwei wichtige Unterstützer in der Regierung verloren.

Der Zeitpunkt des jüngsten Rücktritts ist äußerst ungünstig. Im Unterhaus stehen eine Reihe schwieriger Abstimmungen bevor. So könnten die Abgeordneten etwa für den Verbleib in der Zollunion stimmen - und damit Mays Verhandlungstaktik mit Brüssel durchkreuzen. Die proeuropäischen Rebellen fordern bereits eine Frau auf, sich ihnen anzuschließen: Amber Rudd.

Der Neue - Welche Rolle spielt Sajid Javid?

Sajid Javid gilt bislang nicht explizit als enger Verbündeter der Premierministerin. Der 48 Jahre alte Nachfolger von Rudd sorgt aber dafür, dass die Balance im Kabinett gewahrt bleibt - zumindest auf dem Papier. Denn Javid hat zwar gegen den Brexit Wahlkampf gemacht, aber nur zögerlich. Unklar ist, wie er sich in brenzligen Situationen künftig verhalten wird.

Grundsätzlich wird Javid eher im rechten Lager der Tories verortet. Dafür hatte er zuletzt öffentlich Partei für die "Windrush"-Generation ergriffen. Insofern ist Javid wohl ein Signal der Bereitschaft zur Aufarbeitung.

DPA Sajid Javid

Javid wurde in der englischen Stadt Rochdale als Sohn pakistanischstämmiger Eltern geboren. In den Regierungen von David Cameron und Theresa May bekleidete er unterschiedliche Ministerposten, zuletzt war er zuständig für Wohnungsbau und Regionalentwicklung.