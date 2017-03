So beurteilen US-Medien Trumps Rede Warme Worte, wenig Inhalt

Donald Trump hat sich tatsächlich wie ein Präsident verhalten: moderater Ton, Verurteilung von Hass, Verbreitung von Optimismus. Das ist für viele US-Journalisten, die seinen ersten Auftritt vor dem Kongress verfolgten, die überraschende Erkenntnis (lesen Sie hier eine ausführliche Analyse).

Eine Stunde sprach der Republikaner vor den beiden Kammern - und schlug im Gegensatz zu früheren Auftritten und seinen aggressiven Twitter-Posts wesentlich moderatere Töne an. Bei anderen US-Präsidenten hätten die Medien darüber normalerweise wohl kein Wort verloren. Doch seit Trumps Amtsübernahme ist alles anders.

So bewerten US-Medien den Auftritt des Präsidenten

Unerwarteter Ton:

Die etablierten und großen US-Medien, die Trump gerne auch mal als "Fake News" betitelt, bezogen sich in ihren Beurteilungen dann auch besonders auf den freundlichen Ton, den der Republikaner anschlug. "Er begann seine Rede sogar mit einer langen überfälligen Verurteilung von Hass in all seinen hässlichen Formen", schreibt die "New York Times". In den vergangenen Tagen hatte es unter anderem Bombendrohungen gegen jüdische Einrichtungen gegeben.

Ähnlich urteilt die Nachrichtenseite "politico": "Der bemerkenswerteste Aspekt des Abends waren nicht die Sätze Trumps, sondern der Ton seiner Ansprache. Im Gegensatz zu seinen vorherigen Reden enthielt die Ansprache eher traditionelle Aussagen der vorherigen Präsidenten: Wir sind stark, wir werden siegen, unsere Zukunft ist rosig".

Dazu sendete der Republikaner aus Sicht der "Washington Post" sogar einige "ermutigende Signale". Etwa, dass die Kinderbetreuung erschwinglicher werde und es endlich eine bezahlte Elternzeit geben solle.

Außerdem auffällig: Statt wie üblich frei zu sprechen, schaute Trump aus Sicht der US-Medien viel auf seinen Teleprompter, um die Rede abzulesen. Die hatte er kurz vor seinem Auftritt in der Präsidentenlimousine noch fleißig geübt, wie Videoaufnahmen zeigen.

Fehlender Inhalt:

Überraschender Auftritt, wenig Inhalt. So lässt sich die Meinung vieler amerikanischer Medien hinsichtlich des Auftritts wohl kurz beschreiben.

"Als es um konkrete Vorschläge ging, präsentierte Trump nur wenig, das Hoffnung machen könnte - eher lieferte er noch mehr Ansätze, die für Skepsis sorgen", kommentiert die "Washington Post". Auch andere Zeitung machten hier (mal wieder) den Schwachpunkt bei Trumps Auftritt aus.

In seiner Rede hatte Trump unter anderem für eine Modernisierung der Infrastruktur geworben, Entlastungen für die Mittelschicht und einen Umbau der Gesundheitsversicherung in Aussicht gestellt. Konkrete Pläne blieb er schuldig: "Wir haben erneut dieselben dünnen Versprechungen und Behauptungen des zukünftigen Amerikas gehört, einer Art Trumptopia, das auch schon seinen Wahlkampf charakterisierte. Er erklärte aber nicht, wie er all das schaffen will, oder wie er dafür die nötigen finanziellen Mittel beschaffen möchte", schreibt die "New York Times".

Für das Blatt klang es sogar mehr danach, dass sich Trump immer noch im Wahlkampfmodus befinden, anstatt sich Gedanken zu machen, wie er seine Pläne umsetzen wollte.

Das gilt aus Sicht von "politico" auch für die Frage , wie es mit der Gesundheitsversicherung weitergeht: Klar ist für Trump nur: "Obamacare" muss weg. Aber wie? "Der Präsident hat es uns nicht erklärt, weil es der Präsident nicht weiß", schreibt "politico".

Noch härter urteilt ein Kolumnist der "Chicago Tribune" über die Versprechungen: "Haben wir einen Präsidenten oder einen Messias gewählt?" Wer das eigentlich alles zahlen soll, bliebe weiterhin die Frage. "Seine Rede ließ vor allem eines vermissen: Das Gefühl für die Realität."

Fader Beigeschmack:

Insbesondere für die "Washington Post" offenbarte Trump zwischen all seinen freundlichen Worten dann einige gefährliche Ideen: Der hässlichste Moment des Abends sei gewesen, als Trump den Aufbau einer Abteilung ankündigte, an die sich alle wenden können, die Opfer von illegalen Einwanderern geworden sind. "Das war ein Aufruf, Vorurteile in der Bevölkerung zu schüren. Das wird nichts zur angekündigten Einheit des Landes beitragen."