Jemen Bei Angriff auf Klinik soll US-Bombe eingesetzt worden sein

Bei dem Luftangriff auf ein Krankenhaus im Jemen mit 19 Toten Mitte August ist nach Angaben von Amnesty International eine in den USA produzierte Fliegerbombe eingesetzt worden. Unabhängige Experten hätten bei der Auswertung von Fotos herausgefunden, dass eine US-Präzisionsbombe vom Typ "Paveway" genutzt worden sei, teilte die Menschenrechtsorganisation mit. Für den Angriff wurde die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition verantwortlich gemacht.

Der Amnesty-Experte Philip Luther nannte es "empörend", dass die Militärkoalition immer noch von anderen Ländern mit Waffen beliefert werde, darunter gelenkte und ungelenkte Bomben. Es gebe eindeutige Belege dafür, dass diese Waffen für Angriffe auf Krankenhäuser und andere zivile Einrichtungen sowie andere "schwerwiegende Verstöße gegen humanitäres Völkerrecht" genutzt würden.

Bei dem Luftangriff auf eine von Ärzte ohne Grenzen (MSF) unterstützte Klinik in Abs in der Rebellenprovinz Hadscha im Norden des Jemen waren am 15. August 19 Menschen getötet worden. Es war bereits der vierte und bislang tödlichste Angriff auf ein MSF-Krankenhaus im Jemen. Als Konsequenz zog die Hilfsorganisation ihre Mitarbeiter aus sechs Krankenhäusern im Norden des Jemen ab.

Im Jemen wütet ein Bürgerkrieg zwischen den schiitischen Huthi-Rebellen und den Truppen von Präsident Abd Rabbuh Mansur Hadi, der von Saudi-Arabien unterstützt wird. Seit der Intervention der sunnitischen Militärkoalition im März 2015 wurden in dem Konflikt nach Uno-Angaben mehr als 6600 Menschen getötet, die meisten davon Zivilisten.

Als Profiteure des Krieges gelten unter anderem Rüstungskonzerne aus den USA und Großbritannien. London hat seit Kriegsbeginn Waffenlieferungen in Höhe von mehr als drei Milliarden Dollar nach Saudi-Arabien genehmigt, Washington billigte Exporte in Höhe von mehr als einer Milliarde Dollar.