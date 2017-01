US-Newsblog Last call: Merkel

Aktuell

Es war eines seiner zentralen Versprechen: Als US-Präsident wollte Barack Obama das Gefangenenlager Guantanamo schließen. Acht Jahre hat er nun regiert, das Lager gibt es immer noch. Dafür macht der scheidende US-Präsident den Kongress verantwortlich.

Es mache keinen Sinn, dass dieser es verhindere, die Häftlinge in Gefängnisse in den USA zu verlegen und sie dort vor Gericht zu stellen, schrieb Obama in einem Brief an Senat und Repräsentantenhaus. "Keine Person ist jemals aus einem unserer Hochsicherheits- oder Militärgefängnisse ausgebrochen", so der Präsident. Der Kongress verschwende Steuergelder. Kurz vor dem Ende seiner Amtszeit entließ Obama noch vier Häftlinge aus Guantanamo.

Drei Männer seien an die Vereinigten Arabischen Emirate übergeben worden, einer in seine Heimat Saudi-Arabien gebracht worden, teilte das Pentagon mit. Damit sitzen noch 41 Häftlinge in Guantanamo ein.

Madonna, Alec Baldwin, Julianne Moore... Die Liste der Promis, die am Donnerstag auf die Straße gegangen sind ist lang. In New York demonstrierten sie gemeinsam mit mehreren Tausend Menschen gegen den künftigen US-Präsidenten Donald Trump. Wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtete, versammelte sich die Menge am Columbus Circle und auf der Straße Central Park West am Central Park. Dort befindet sich auch der Trump Tower. "Morgen ist nicht das Ende. Es ist der Anfang", sagte de Blasio, ein erklärter Trump-Gegner insbesondere in Einwanderungsfragen. "Wir haben keine Angst vor der Zukunft." Donald Trump war zu diesem Zeitpunkt bereits in Washington: Er ließ sich am Lincoln-Memorial feiern.

REUTERS Demonstranten in New York

Aus der Nacht

An seinem letzten vollen Amtstag hat sich Obama von Angela Merkel und ihrem Mann Joachim Sauer verabschiedet. Nach Angaben des Weißen Hauses dankte Obama beiden für ihre Freundschaft und für die Bemühungen, die Partnerschaft zwischen Deutschland und den USA zu vertiefen.

Obama legte demnach Wert auf die Feststellung, dass dieser Anruf sein letzter war, den er als Präsident der USA beim Oberhaupt einer anderen Regierung gemacht habe. Nach acht Jahren der Freundschaft und der Partnerschaft sei das angemessen.

Obama dankte Merkel für eine starke, mutige und andauernde Führung. Obama und Merkel hätten sich einig gezeigt, dass eine enge Zusammenarbeit zwischen Washington und Berlin unverzichtbar sei für ein robustes transatlantisches Band, eine regelbasierte internationale Gemeinschaft und eine Verteidigung gemeinsamer Werte.