Der seit etwa zwei Jahren wegen Terrorvorwürfen in der Türkei festgehaltene US-Pastor Andrew Burson ist frei. Das Weiße Haus bestätigte am Abend, dass Burson und seine Frau Norine bereits in einem Flugzeug den türkischen Luftraum verlassen hätten. Nach einem Zwischenstopp in Deutschland werde Burson am Militärflughafen Andrews erwartet, sagte Sprecher Judd Deere. Zuvor hatte der Sender CNN berichtet, der Pastor werde im US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Deutschland gründlich ärztlich untersucht werden.

US-Präsident Donald Trump begrüßte die Freilassung und die Nachricht vom Abflug Brunsons. Dies seien "gute Nachrichten", sagte er auf dem Weg zu einer Wahlkampfveranstaltung in Cincinati. "Wir sind sehr geehrt, dass er wieder bei uns ist. Er hat sehr gelitten."

Gericht hat Ausreisesperre aufgehoben

Zuvor hatte ein Gericht in der westtürkischen Provinz Izmir die Aufhebung von Brunsons Hausarrests und seiner Ausreisesperre angeordnet. Das Gericht in Aliaga verhängte zwar eine Haftstrafe von drei Jahren und einem Monat für die Unterstützung einer Terrororganisation. Wegen der abgeleisteten Untersuchungshaft und seines guten Verhaltens während des Verfahrens wurde Brunson jedoch freigelassen. Der Pastor war im Oktober 2016 in der Türkei festgenommen worden. Brunsons Anwalt Ismail Cem Halavurt sagte der Nachrichtenagentur dpa, er werde trotzdem gegen das Urteil vorgehen.

Zuletzt befand Brunson sich im Hausarrest, nachdem er zuvor bereits zwei Jahre lang in Untersuchungshaft saß. Er trug bisher elektronische Fußfesseln und durfte seine Wohnung in Izmir nicht verlassen.

Zerwürfnis zwischen den USA und der Türkei

Der Fall Brunson hatte ein schweres Zerwürfnis zwischen Washington und Ankara ausgelöst. Die Türkei warf Brunson unter anderem Spionage und die Unterstützung der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK vor. Um die Freilassung des Pastors zu erreichen, verhängte US-Präsident Donald Trump im August Sanktionen und Strafzölle. Die türkische Lira brach daraufhin stark ein. Die Währungskrise dauert auch Wochen später noch an und wirkt sich zusammen mit der massiven Inflation auf die gesamte Wirtschaft aus. Auf die Entscheidung des Gerichts reagierte die Lira sofort mit einem Ausschlag nach oben.

Der 50-jährige Brunson hat mehr als 20 Jahren lang in der Türkei gelebt. Er war Pastor an einer evangelikalen Kirche in der Küstenmetropole Izmir, als er wenige Monate nach dem Putschversuch vom Juli 2016 in der Türkei festgenommen wurde und im Dezember desselben Jahres in Untersuchungshaft kam. Ende Juli wurde er wegen Gesundheitsproblemen in den Hausarrest entlassen.