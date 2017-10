Angeblicher Gülen-Anhänger Türkei nimmt Mitarbeiter des US-Generalkonsulats fest

Türkische Behörden haben in Istanbul einen Mitarbeiter des US-Generalkonsulats in Arrest genommen. Der Mann wird verdächtigt, mit der Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen in Kontakt zu stehen. Ihm wird deshalb nach Angaben der Nachrichtenagentur Anadolu auch Spionage vorgeworfen. Der Mann habe zudem versucht, die türkische Regierung zu stürzen.

Die Organisation Gülens ird in der Türkei für den gescheiterten Militärputsch von Juli 2016 verantwortlich gemacht. Seitdem wurden Zehntausende mutmaßliche Anhänger des Predigers inhaftiert. Gülen lebt in den USA im Exil. Washington hat sich bislang geweigert, ihn an die Türkei auszuliefern.

Die US-Botschaft in der Türkei äußerte sich "zutiefst beunruhigt" über die Festnahme. Die Anschuldigungen seien haltlos. "Anonyme Vorwürfe" würden die Beziehungen zwischen Washington und Ankara belasten.