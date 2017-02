Polen-Besuch der Kanzlerin Plötzlich beliebt

Um 14 Uhr ist Angela Merkel zu Gast bei der polnischen Regierungschefin Beata Szydlo, danach rollt ihre Autokolonne über den Warschauer Prachtboulevard Neue Welt zur Straße Krakauer Vorstadt. Dort residiert Präsident Andrzej Duda. Zum wichtigsten Treffen ihrer Warschau-Reise aber kommt es später, nur ein paar Häuser weiter in dem Luxushotel Bristol. Gastgeber ist Jaroslaw Kaczynski, offiziell ohne Staatsamt, aber in Wirklichkeit der wahre Machthaber an der Weichsel. Mit ihm muss sich Merkel verständigen, wenn sie die EU in schweren Zeiten stabilisieren will. Es wird kein leichtes Gespräch.

Denn Jaroslaw Kaczynski ist ein schwieriger Mann. Ein Einzelgänger, misstrauisch, vor knapp sieben Jahren hat er seinen Zwillingsbruder Lech bei einem Flugzeugunglück verloren. Kaczynski hat einst die rechtsnationale Partei "Recht und Gerechtigkeit" gegründet, die eine andere EU will als Merkel. Die Deutschen hält Kaczynski für geschichtsvergessen, immer bereit, die Schuld am Zweiten Weltkrieg herunterzuspielen und sich mit den Russen über polnische Interessen hinweg zu einigen.

DPA Jaroslaw Kaczynski mit Parlamentariern



Wird Merkel diesen Mann als Partner gewinnen können? Die Kanzlerin muss, sie braucht Polen, 38 Millionen Einwohner stark und seit Jahren mit glänzenden Wirtschaftsdaten. Die Nation ist kein deutsches Mündel mehr in der EU, kein rückständiges Agrarland, sondern der wichtigste Player im Osten der EU. Und seit Eurokrise und Brexit-Beschluss ist die EU in Not, der deutsch-französische Motor stottert. Die Franzosen liebäugeln mit der EU-Feindin Marine Le Pen, die Niederländer mit Geert Wilders. Selbst auf die USA ist derzeit kein Verlass mehr, und Russlands Präsident Wladimir Putin wird immer dreister. In solchen Zeiten kann Merkel keinen Zwist mit den östlichen Nachbarn riskieren.

Doch die Kanzlerin kann optimistisch auf Reisen gehen. Die Chancen einer Annäherung standen schon mal schlechter. Die polnische Wochenzeitung "Wprost" sieht sogar eine "Vernunftehe" Merkel-Kaczynski kommen.

Als Kaczynski und PiS vor rund zehn Jahren schon einmal an der Macht waren, hatte sich das Verhältnis zu Merkel-Deutschland in nur Wochen verdüstert. Warschau warf der Bundesregierung vor, Handlanger der Vertriebenenverbände zu sein, die Polen zurückerobern wollten. Deutschland insgesamt unterstellte man, sich nie wirklich mit den Untaten im Zweiten Weltkrieg auseinandergesetzt zu haben.

Doch heute ist diese kämpferische Rhetorik ist verschwunden. Wohl weniger aus Einsicht, sondern einfach deshalb, weil im Jahre 13 der polnischen EU-Mitgliedschaft die antideutsche Karte einfach nicht mehr sticht bei den Polen.

Putin und Trump machen Polen nervös

Merkel und Kaczynski eint der gemeinsame Gegner Russland: Vor allem über Putin werden die beiden sicher schnell einig. Sie mögen ihn nicht. Polen fühlt sich nicht erst seit der Krim-Annexion und dem Ukrainekrieg von Moskauer Großmachtsambitionen bedroht. Und Merkel gilt in Warschau als prinzipientreue Fürsprecherin von Sanktionen gegen Russland.

Das Verhältnis der Polen und Kaczynskis zum neuen amerikanischen Präsidenten ist gespalten: Auf der einen Seite steht ein nationalistisch-konservativer Mann im Weißen Haus der polnischen Rechten ideologisch näher, als eine liberale Hillary Clinton. Auf der anderen Seite macht Trumps erratische Außenpolitik Warschau Angst. Was meint der Mann damit, die Nato sei obsolet?

Was die Stärkung der EU-Verteidigungskraft angeht, werden sich Merkel und Kaczynski schnell einig werden. Der Pole kann sich sogar eine "Atom-Supermacht Europa" vorstellen.

Wo Warschau und Berlin unterschiedlicher Meinung sind

Meinungsverschiedenheiten gibt es vor allem auf drei Gebieten: Merkel will Polen überzeugen, auch Flüchtlinge aufzunehmen. Doch Kaczynski sieht das nicht ein, den Flüchtlingsandrang in Europa hält er für ein Ergebnis der deutschen Willkommenskultur. Also sollen die Deutschen gefälligst mit dem Problem alleine klarkommen.

Merkel möchte außerdem dem polnischen EU-Ratspräsidenten Donald Tusk eine zweite Amtszeit ermöglichen. Nur: Sein Landsmann Kaczynski hasst ihn. Er gibt ihm sogar eine gewissen Mitschuld an der Flugkatastrophe von Smolensk, die seinen Bruder das Leben kostete.

Der dritte Streitpunkt ist das Rechtstaatsverfahren, das die EU gegen Warschau angeschoben hat. Brüssel wirft Warschau vor, das Verfassungsgericht entmachtet zu haben und so den Rechtstaat auszuhöhlen. Kacyznski hält diese Vorwürfe für künstlich und anmaßend.

Dass er trotzdem Merkels Werben nicht abweist, ist wahrscheinlich: Polen braucht Verbündete.

Denn die Visegrad-Gruppe aus Ungarn, Polen, Tschechien und der Slowakei stand zwar in der Flüchtlingsfrage zusammen, hat sich aber ansonsten als unzuverlässig erwiesen. Die Tschechen und Slowaken können mit Kaczynskis Vision vom "Europa der Nationalstaaten" nicht sehr viel anfangen, alle vier Länder sind in hohem Maße auf Geld aus Brüssel angewiesen.

Durch den Brexit sind zudem die Briten als ideelle Verbündete ausgeschieden. Deren distanziertes Verhältnis zur EU war wohl für Kaczynski immer ein Vorbild.

Polen dürfe jetzt nicht kleinlich sein, müsse endlich seiner Größe gemäß Verantwortung übernehmen und könne jetzt einen wichtigen Beitrag leisten, die EU vor dem Auseinanderbrechen zu bewahren, schreiben selbst konservative Kommentatoren. Obwohl Kaczynski in Westeuropa gerne in einem Atemzug mit EU-Gegnern wie Le Pen oder Wilders genannt wird, sein Bekenntnis zu dem Bündnis ist stark: "Die EU ist ein Erfolg." PiS hat niemals für den Austritt plädiert. Und auch Merkel schätzt er: "Sie ist das Beste für uns."