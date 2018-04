Trump-Besuch der Kanzlerin Merkel in Washington gelandet

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist in Washington gelandet. In der US-Hauptstadt will sie am Freitagabend deutscher Zeit Präsident Donald Trump treffen. Der auf zweieinhalb Stunden angesetzte Arbeitsbesuch wird sich vor allem um den Handelskonflikt zwischen den Vereinigten Staaten und Europa sowie um die Zukunft des Atomabkommens mit Iran drehen.

Es ist Merkels zweiter Besuch bei Trump. Bei ihrem ersten vor gut einem Jahr hatte der US-Präsident teils abweisend gewirkt. Seither hat sich das persönliche Verhältnis eher noch verschlechtert. Merkels aktuelle Visite in den USA soll noch nicht einmal 22 Stunden dauern, weniger als drei Stunden wird sich die Kanzlerin im Weißen Haus aufhalten.

Videoanalyse: "Merkel hat einfach keinen Draht zu Trump"

Offen ist, ob die Kanzlerin bei ihren zentralen Anliegen zumindest kleine Fortschritte erreichen kann. Sie will einen Handelskrieg vermeiden, der der deutschen Industrie schaden dürfte. Trump hat Zölle auf die Einfuhr von Aluminium und Stahl verhängt. Die Europäische Union wurde nach Protesten vorerst bis zum 1. Mai davon ausgenommen, Merkel will bei Trump für eine dauerhafte Befreiung werben. Ob dies vor Ende der Frist gelingt, wird in deutschen Regierungskreisen jedoch skeptisch bewertet.

Außerdem wollen Merkel und die Europäer einen Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit Teheran verhindern, weil sie eine neue nukleare Rüstungsspirale in der Region befürchten. Trump droht damit, die Vereinbarung aufzukündigen, da er sie für unzureichend hält.

