Besuch in Warschau Merkel hält EU-Rückbau für unrealistisch

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich gegen Polens Wünsche nach einem Rückbau der EU ausgesprochen. Bei einem Besuch in Warschau warnte sie vor Vertragsänderungen, für die sich die nationalkonservative Regierung ausgesprochen hat. Diese zielen darauf ab, die EU auf die Themen Binnenmarkt, Umwelt und Verteidigung zu konzentrieren. "Ich kann mir im Augenblick auch nicht vorstellen, dass man eine realistische Möglichkeit hat, hier irgendwelche Dinge zurückzudrehen", sagte Merkel.

Merkel traf in Warschau die polnische Ministerpräsidentin Beata Szydlo, den Chef der Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski, sowie Oppositionsvertreter. Bei den Gesprächen in Warschau wollte sie wie schon in Belgien, Luxemburg, Malta und Schweden sondieren, wie die 27 EU-Regierungen die Union nach dem Austritt Großbritanniens weiterentwickeln wollen.

Im Streit über die innenpolitischen Reformen in Polen erinnerte Merkel daran, wie wichtig beim Sturz des Kommunismus freie Medien und eine freie Justiz gewesen seien. Polens Regierung steht in der EU in der Kritik, weil sie eine Reihe neuer Gesetze beschlossen hat, mit denen sie nach Einschätzung von Kritikern das Verfassungsgericht und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk unter ihre Kontrolle bringen will.

"Solidarnosc hat auch mein Leben geprägt, und ohne die Solidarnosc wäre vielleicht weder die europäische Einigung und das Ende des Kalten Krieges so schnell gekommen noch die deutsche Einheit", sagte Merkel mit Blick auf die polnische Gewerkschaft, die zur politischen Wende 1989 beigetragen hatte. "Aus dieser Zeit wissen wir, wie wichtig plurale Gesellschaften sind, wie wichtig eine unabhängige Justiz und Medien sind, denn das hat alles damals gefehlt."

Einigkeit beim Umgang mit Russland

Einigkeit zeigten Merkel und Szydlo hinsichtlich des weiteren Umgangs mit Russland im Ukrainekonflikt. Solange es keine Fortschritte gebe, müssten die Sanktionen gegen Moskau aufrechterhalten werden.

Mit Blick auf die EU sagte Szydlo, sie sei überzeugt, dass eine gute Partnerschaft zwischen Polen und Deutschland notwendig sei, "damit das europäische Projekt erfolgreicher realisiert werden kann". Es müsse jedoch "Veränderungen" geben. "Der Brexit ist ein Faktum", sagte die polnische Regierungschefin mit Blick auf die britische Entscheidung zum EU-Austritt. Die EU müsse sich entwickeln, "aber bei voller Bewahrung der autonomen Rechte der Mitglieder".

Merkel sagte, Deutschland und Polen hätten teils gemeinsame Vorstellungen in der EU, etwa was den Binnenmarkt, die Energieunion oder gemeinsame Bemühungen in den Bereichen Verteidigung und Grenzsicherung betreffe.