Merkel trifft Trump Zweite Chance für den ersten Eindruck

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Es geht schon bei der Begrüßung los. Donald Trump ist berüchtigt für seinen lang anhaltenden, kräftigen Händedruck, mit dem er sein Gegenüber gerne mal zu sich herüberzerrt. Japans Premier Shinzo Abe entglitten nach einer 19-Sekunden-Schüttelei kurz die Gesichtszüge. Bei Frauen mag der US-Präsident etwas vorsichtiger sein, aber Großbritanniens Regierungschefin Theresa May erntete Spott, weil Trump mit ihr händchenhaltend den Säulengang des Weißen Hauses entlang schlenderte.

Angela Merkel ist also gewarnt, wenn sie an diesem Freitag den Obama-Nachfolger zum ersten Mal persönlich trifft. Es ist der zweite Versuch für das first date, am Montagabend war der Abflug gen Washington in letzter Minute verschoben worden - wegen eines aufziehenden Schneesturms an der amerikanischen Ostküste.

Merkel weiß, um das gemeinsame Lächel-Foto mit Trump kommt sie nicht herum. Sie ist nun mal die Bundeskanzlerin, die USA sind der wichtigste Verbündete. Zu herzlich muss es aus Merkels Sicht aber nicht zugehen. Nicht nur, weil sie Typen wie Trump nichts abgewinnen kann. Vor allem ist Wahljahr, und die große Mehrheit der Deutschen blickt entgeistert nach Washington, das Ansehen der USA hat hierzulande seit Trumps Wahl massiv gelitten. Da käme es nicht gut an, wenn die Kanzlerin mit dem US-Präsidenten auf Tuchfühlung geht.

Stattdessen wird klare Kante gewünscht. Wer, wenn nicht Merkel, die ja schon zur letzten Fahnenträgerin der Freiheit in der westlichen Welt ausgerufen wurde, soll Trump die Grenzen aufzeigen? Der politische Gegner macht Druck: SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz nennt Trump "hochgradig demokratiegefährdend".

Aber Schulz ist eben nicht in der Regierung, er muss keine Rücksicht nehmen. Merkel muss mit dem amerikanischen Präsidenten irgendwie klarkommen - auch wenn er Trump heißt. Sie braucht einen guten Draht ins Weiße Haus, auch um Probleme und Meinungsverschiedenheiten künftig offen besprechen zu können. Miteinander reden sei besser als übereinander reden, gibt Merkel das Motto für ihre Reise vor.

Sie will Trump erst einmal kennenlernen, schon das ist eine Herausforderung. Zwar hat Merkel Erfahrungen mit Polit-Machos, siehe Berlusconi, Erdogan, Putin. Aber Trump ist der mächtigste Mann der Welt, die Spielregeln der Politik sind ihm herzlich egal. Es wird nicht einfach, das richtige Maß zwischen Nähe und Distanz zu finden.

Schließlich lägen der Kanzlerin, so wie vielen Deutschen, sicher auch ein paar Fragen auf der Zunge, die sie wegen diplomatischer Zwänge so nicht stellen kann. Drei Beispiele:

Mister President, warum lügen Sie ständig?

Trump und seine Leute machen mit Unwahrheiten Politik, sie erfinden Terroranschläge, biegen Kriminalstatistiken zurecht. Andersherum bezichtigen sie Medien, fake news zu verbreiten, wenn sie kritisch über den Präsidenten berichten.

Die Physikerin Merkel ist eine Freundin der Fakten. Natürlich wird sie Trump nicht vorwerfen zu lügen. Offen ausgesprochen würde das die Atmosphäre sofort vergiften. Allerdings: Sollte Trump im Gespräch mit falschen Behauptungen argumentieren, dürfte die Kanzlerin ihn höflich darauf hinweisen.

Merkel muss auch damit rechnen, dass in der gemeinsamen Pressekonferenz Fragen zu Trumps Verhältnis zur Wahrheit und den freien Medien aufkommen. Die CDU-Chefin wird sich dafür einige wohlformulierte Sätze zurechtgelegt haben, mit denen sie ihre Haltung etwa zur Presse- und Meinungsfreiheit klarmacht - ohne Trump provozieren zu müssen.

Was soll dieser neue Nationalismus?

America first lautet Trumps Motto - wirtschaftlich, gesellschaftlich, sicherheitspolitisch. Merkel ist solcher Nationalismus zuwider, aber sie wird ihre Warnungen vor einer Abschottung der USA subtiler formulieren.

Trumps geplanten Mauerbau an der Grenze zu Mexiko betrachtet sie offiziell als amerikanische Angelegenheit, die sie aktiv nicht ansprechen dürfte. Würden Journalisten sie danach fragen, kann sie auf ihre persönliche Biografie und ihre Flüchtlingspolitik verweisen. Die wiederum hatte Trump in der Vergangenheit regelmäßig scharf verurteilt. Aber die Kanzlerin will nicht nachtragend sein. In der Politik mache es keinen Sinn, vergangene Äußerungen auf die "Waagschale" zu legen, heißt es im Merkel-Lager. Man wolle "nach vorne schauen".

Am deutlichsten dürfte Merkel werden, wenn es um die wirtschaftlichen Interessen Deutschlands geht. Die USA sind zentraler Handelspartner für Deutschland und die EU. "Dieser Handel ist für beide Seiten von Vorteil", betont die Kanzlerin. Wirtschaftsbosse, die Merkel zu Trump begleiten, sollen dem früheren Unternehmer klarmachen, dass deutsche Firmen in den USA Hunderttausende Arbeitsplätze sichern - und dass von der neuen Administration erwogene Schutzzölle den Wirtschaftsbeziehungen schaden würden.

Was haben Sie gegen Muslime?

Für seine umstrittene Einreisesperre brauchte Trump zwei Anläufe. Nun gilt der mindestens dreimonatige Bann für Menschen aus sechs mehrheitlich muslimischen Ländern, angeblich, um zu verhindern, dass Terroristen ins Land kommen. Merkel hält davon nichts, der Kampf gegen den Terrorismus rechtfertige es nicht, "Menschen einer bestimmten Herkunft oder eines bestimmten Glaubens unter Generalverdacht zu stellen", sagte sie zur ersten - richterlich gestoppten - Version.

Auch hier gilt: Merkel wird mit Trump zwar über Terrorismusbekämpfung reden. Der "Islamische Staat", der Krieg in Syrien, die Lage im Irak, in Libyen oder in Afghanistan stehen auf der Gesprächsagenda. Den Muslim Ban aber könnte sie ausklammern. Das schützt sie nicht vor Fragen beim Auftritt vor der Presse. Merkel wird für diesen Fall gewappnet sein - und ihre Kritik diplomatisch verpackt bekräftigen.

Knapp vier Stunden muss Merkel an diesem Freitag so überstehen. So viel Zeit nimmt sich Trump für den Antrittsbesuch der Kanzlerin. Erst reden beide eine halbe Stunde unter vier Augen, später wird der Kreis um Berater und Wirtschaftsvertreter erweitert. Nach der Pressekonferenz bittet Trump noch zum Mittagessen, bevor Merkel am Nachmittag (Ortszeit) wieder aufbricht.

Sie hat sich im Vorfeld auch von Justin Trudeau berichten lassen, wie das bei Trump so läuft. Ihr kanadischer Amtskollege gilt ähnlich wie Merkel in Europa als liberaler Counterpart des US-Präsidenten - und er hat seinen Besuch störungsfrei über die Bühne gebracht, ohne dabei seine Positionen zu verraten.

Trudeau hatte sich auch für den Handschlag zu Beginn eine Strategie ausgedacht. Als Trump seine Rechte ergriff, drückte der kanadische Premier seinen linken Arm gegen die Schulter des Präsidenten - und hielt ihn so auf Distanz.

