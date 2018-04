Merkel bei Trump Handshake und Küsschen

Ein Gespräch, ein gemeinsames Essen und eine Pressekonferenz - mehr nicht: Das zweieinhalbstündige Arbeitstreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) fällt gemessen an der Flugzeit zwischen Berlin und Washington ausgesprochen kurz aus. Der Gastgeber gab sich bei der Begrüßung jedoch Mühe, herzlich zu wirken - obwohl er offenbar keine große Lust auf das Treffen hatte.

Trump wartete auf Merkel vor dem Eingang des Weißen Hauses, klatschte kurz in die Hände, als ihr Wagen vorfuhr - und begrüßte sie mit Handshake und Küsschen. Bei einem kurzen Gespräch im Oval Office vor Journalisten beglückwünschte Trump Merkel zu ihrer Wiederwahl und sagte: "Wir haben eine sehr großartige Beziehung."

Das Verhältnis sei von Anfang an großartig gewesen, manche Leute hätten das aber nicht verstanden, fügte er hinzu. Trump bezeichnete Merkel zudem als "außergewöhnliche Frau".

Erwartet wird, dass die beiden Politiker vor allem über fünf Themen reden werden:

Die protektionistische Handelspolitik von Trump. Er hat Zölle auf die Einfuhr von Aluminium und Stahl verhängt. Die EU wurde nach Protesten vorerst bis zum 1. Mai davon ausgenommen. Merkel will bei Trump für eine dauerhafte Befreiung werben.

von Trump. Er hat Zölle auf die Einfuhr von Aluminium und Stahl verhängt. Die EU wurde nach Protesten vorerst bis zum 1. Mai davon ausgenommen. Merkel will bei Trump für eine dauerhafte Befreiung werben. Das Atomabkommen mit Iran . Trump droht damit, den Deal aufzukündigen. Die Bundesregierung bemüht sich um eine Beibehaltung des Vertrags.

. Trump droht damit, den Deal aufzukündigen. Die Bundesregierung bemüht sich um eine Beibehaltung des Vertrags. Auch über den Syrienkonflikt dürften die beiden sprechen.

dürften die beiden sprechen. Der Bau der Nord-Stream-2-Gaspipeline von Russland durch die Ostsee. Kritiker in den USA bemängeln, Westeuropa werde dadurch zu abhängig vom Kreml.

von Russland durch die Ostsee. Kritiker in den USA bemängeln, Westeuropa werde dadurch zu abhängig vom Kreml. Die deutschen Militärausgaben, die Trump für zu niedrig hält. Gegenwärtig liegen diese mit 1,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts unter den zwei Prozent, die das Weiße Haus von allen Nato-Partnern einfordert.

Der neue US-Außenminister Mike Pompeo hat bereits am Freitag in einer Sitzung die Nato-Außenminister dazu aufgerufen, konkrete Pläne vorzulegen, wie die Mitgliedstaaten das sogenannte Zwei-Prozent-Ziel des Militärbündnisses erreichen wollen. Es wird von den USA so interpretiert, dass alle Alliierten spätestens 2024 zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben müssen.

Angespanntes Verhältnis zwischen Merkel und Trump

Nur wenige Tage vor Merkel war mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron ein weiterer hochrangiger Politiker aus Europa bei Trump zu Gast. Macron hielt sich drei Tage lang zu einem formellen Staatsbesuch in Washington auf. Merkel und Macron telefonierten zur Vorbereitung des Besuchs der Kanzlerin vorab miteinander.

Der Koordinator der Bundesregierung für die deutsch-amerikanischen Beziehungen, Peter Beyer, warnte vor zu hohen Erwartungen an den Besuch Merkels. "Es wäre schon als Erfolg zu werten, wenn der amerikanische Präsident zuhört und klar wird, dass die Europäer Seite an Seite stehen", sagte der CDU-Politiker.

Bei Merkels erstem Treffen mit Trump im März 2017 hatte der US-Präsident teils abweisend gewirkt. In den Wochen danach telefonierten die beiden mehrfach, aber in den vergangenen Monaten hat sich das Verhältnis zwischen ihnen eher noch verschlechtert.