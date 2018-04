Krise in Syrien Merkel trifft Macron in Berlin

Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft am kommenden Donnerstag den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron in Berlin. Geplant sei ein Arbeitsessen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Themen des Gesprächs dürften voraussichtlich europapolitische Fragen sowie bilaterale und aktuelle internationale Themen sein.

So hatten Merkel und Macron Mitte März angekündigt, bis zur Jahresmitte gemeinsame Vorschläge für eine Neuaufstellung der Europäischen Union zu machen. Wichtige aktuelle Themen sind zudem die Spannungen mit Russland nach dem Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien sowie die Krise in Syrien.

Auch zum mutmaßlichen Giftgasangriff auf die Stadt Duma äußerte sich Seibert. Es gebe "schwere Indizien", die auf einen Chemiewaffen-Einsatz der syrischen Regierung hindeuten, sagte der Regierungssprecher zu der Frage, ob die Bundesregierung die von Macron angeführten Beweise für den C-Waffen-Einsatz kenne. "Wir haben den Beweis, dass (...) Chemiewaffen verwendet wurden, zumindest Chlor, und dass sie vom Regime von Baschar al-Assad verwendet wurden", sagte Macron dem Sender TF1.

Anders als der französische Präsident hat Merkel eine Beteiligung an einem möglichen Militäreinsatz in Syrien ausgeschlossen. "Deutschland wird sich an eventuellen - es gibt ja keine Entscheidung, ich will das noch mal deutlich machen - militärischen Aktionen nicht beteiligen", sagte sie bei einem Besuch des dänischen Ministerpräsidenten Lars Løkke Rasmussen. Die Bundesregierung tue allerdings alles dafür, "um ein Zeichen zu setzen, dass dieser Einsatz von Chemiewaffen nicht akzeptabel ist".