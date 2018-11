Ein Auftritt Angela Merkels im EU-Parlament ist nicht nur für sich genommen eine Seltenheit. Ähnlich selten wohl wurde über Form und Inhalt einer Rede der Bundeskanzlerin schon vorher so viel spekuliert. Würde Merkel im Spätherbst ihrer Kanzlerschaft ihre Zurückhaltung endlich fahren lassen? Würde sie versuchen, Europa doch noch gemeinsam mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron grundlegend zu reformieren, um den Populisten endlich etwas entgegenzusetzen?

Eine gute halbe Stunde redete Merkel am Mittwochnachmittag im Straßburger Plenum. Anschließend war klar: Merkels Vision für die Zukunft Europas lässt weiter auf sich warten, falls sie denn je kommt.

Einigermaßen deutlich wurde die Kanzlerin nur in einem Punkt: Auch sie will jetzt, ähnlich wie Macron, eine "echte europäische Armee". Zumindest ein bisschen.

Denn die drei entscheidenden Worte umhüllte sie mit der dicken Watte eines typischen Merkel-Satzkonstrukts: "Wir sollten an der Vision arbeiten, eines Tages auch eine echte europäische Armee zu schaffen." Anschließend zitierte sie EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker mit der Aussage, eine solche Armee "würde der Welt zeigen, dass es zwischen den europäischen Ländern nie wieder Krieg gibt".

Wie genau eine solche Armee aber aussehen und funktionieren könnte, erwähnte Merkel mit keinem Wort. Waffen sollen EU-Staaten nach Merkels Vorstellungen künftig ebenfalls gemeinsam entwickeln und auch nach gemeinsamen Regeln exportieren - und auch hier dürfte noch interessant werden, wie sich etwa die restriktive Exportpolitik Deutschlands mit der freigiebigen Frankreichs in Übereinstimmung bringen ließe.

Merkel bleibt im Ungefähren

In allen anderen Punkten blieb die Kanzlerin noch tiefer um Ungefähren. Zur geplanten Reform der Eurozone etwa sagte Merkel, man wolle den Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM weiterentwickeln, an der Bankenunion und an einem Eurozonen-Haushalt arbeiten. Konkrete neue Initiativen aber nannte Merkel nicht. Stattdessen wiederholte sie die altbekannte Berliner Einschränkung, dass man die Risiken in einigen EU-Ländern zuerst reduzieren müsse, bevor man sie der Gemeinschaft - sprich: dem deutschen Steuerzahler - zumute.

REUTERS Angela Merkel vor dem Europaparlament

Nur indirekt kritisierte Merkel die italienische Regierung für deren Haushaltspolitik, welche die restlichen EU-Staaten einhellig für verantwortungslos halten. "Wer Probleme allein mit Schulden lösen will und eingegangene Verpflichtungen missachtet, stellt die Stabilität des Euro-Raums in Frage", sagte Merkel.

Auch bei einem weiteren Problem wollte sie keine Namen nennen: den Angriffen auf den Rechtsstaat, die es derzeit vor allem in Polen, Ungarn und Rumänien gibt. "Wer den Rechtsstaat aushöhlt, wer die Pressefreiheit einschränkt, der gefährdet nicht nur die Rechtsstaatlichkeit in seinem eigenen Land", sagte die Kanzlerin, "sondern gefährdet die Rechtsstaatlichkeit von uns allen in ganz Europa." Doch auch hier blieben konkrete Forderungen oder Initiativen aus.

Eine Art Entschuldigung für Deutschlands Flüchtlingspolitik

Ideen kursieren durchaus: Manche wollen, dass die EU den betreffenden Ländern Fördermittel kürzt, andere - darunter der CSU-Europapolitiker und EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber - fordern einen neuen Rechtstaatsmechanismus. Wieder andere wollen die Fidesz-Partei von Ungarns Regierungschef Viktor Orbán aus der EVP-Parteienfamilie werfen, zu der auch Merkels CDU gehört. Merkel selbst vermied jede konkrete Positionierung.

Immerhin: Beim Thema Migrations- und Flüchtlingspolitik gab es so etwas wie eine Entschuldigung an die EU-Partner. Vor dem Sommer 2015 habe Deutschland die Krise lange Zeit nicht als gesamteuropäisches Problem gesehen, sagte Merkel. Das sei ein Beispiel für nationalen Egoismus gewesen. Die Kanzlerin zeigte auch Verständnis für Länder, die wegen ihrer Geschichte oder ihrer Demografie "unterschiedliche Reaktionen" auf die Aufnahme von Flüchtlingen zeigten. Hier müsse man zu einer gemeinsamen Lösung finden. Doch auch hier wartete man vergeblich auf einen Vorschlag, wie eine solche Lösung aussehen könnte.

Stattdessen ließ Merkel ihre Rede mit einem Blick in die Vergangenheit ausklingen. Am Wochenende erinnerte sie gemeinsam mit Macron an die Opfer des Ersten Weltkriegs. "Das sollte uns bewusst gemacht haben, was passiert, wenn die Nationen keinen Respekt voreinander haben und wenn Gemeinschaften wie der Völkerbund scheitern", so Merkel. "Deshalb dürfen wir die europäische Chance nicht vertun."