Treffen in Sotschi Merkel ruft Putin zum Schutz von Minderheiten auf

Beim Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Sotschi standen viele große Themen auf der Agenda: Der Krieg in Syrien, die Situation in der Ostukraine und der anstehende G20-Gipfel in Hamburg. Am deutlichsten wurde die Bundeskanzlerin bei der anschließenden Pressekonferenz aber in einer anderen Angelegenheit: dem Schutz von Minderheiten in Russland.

Merkel mahnte vor den Journalisten die Lage der Zeugen Jehovas in Russland an und führte die Verfolgung von Homosexuellen in Tschetschenien auf. Zudem müsse es in Russland die Möglichkeit geben, das Recht auf Demonstrationen wahrzunehmen, forderte Merkel.

Auf die Frage, ob sie eine russische Einflussnahme auf die anstehende Bundestagswahl fürchte, wiegelte Merkel ab: Sie gehe davon aus, dass die Deutschen den "Wahlkampf untereinander ausmachen" könnten. Der russische Präsident sagte, für die angebliche Befürchtung gebe es keinerlei Grundlage. Russland mische sich nie in die Angelegenheiten anderer Staaten ein.

Ukrainekonflikt belastet Verhältnis

Putin hatte die Kanzlerin zu Gesprächen in seiner Sommerresidenz empfangen. Es ist der erste Besuch der Kanzlerin in Russland seit zwei Jahren. Dabei bekannten sich beide zum Friedensprozess für die Ostukraine. Das Normandie-Format (mit Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine) müsse auch über die Präsidentenwahl in Frankreich hinaus fortgesetzt werden, sagte Putin.

Vor allem der Ukrainekonflikt belastet das Verhältnis zwischen den Regierungen in Berlin und Moskau. Die Bundesregierung fordert von Putin, seinen Einfluss auf die prorussischen Separatisten in der Ostukraine zu nutzen, um einen Waffenstillstand durchzusetzen. Dies ist bislang jedoch ohne Erfolg geblieben. "Wir sind uneinig über die Ursachen den Konflikts", fasste Merkel die verschiedenen Positionen zusammen.

Verhandlungen über ein neues Abkommen lehnte sie entschieden ab. Trotz minimaler Fortschritte will sie weiterhin am Minsk-Prozess zur Lösung der Ukrainekrise festhalten. "Es fehlt an der Umsetzung und nicht an Abkommen", sagte sie. Es sei notwendig, die Entflechtung von ukrainischen Regierungstruppen und prorussischen Separatisten sowie einen Waffenstillstand voranzubringen.

Russland verurteile den Einsatz von Chemiewaffen in Syrien, sagte Putin. Moskau unterstützt in dem Krieg Machthaber Baschar al-Assad. Aus Sicht der Bundesregierung ist ein Frieden in dem Land ohne ein konstruktives Mitwirken Russlands nicht möglich.

Am Mittwoch empfängt Putin in Sotschi zudem den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Dabei dürfte es ebenfalls um den Konflikt in Syrien gehen.