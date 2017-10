Flüchtlingsabkommen Deutschland will weniger für Türkei-Deal zahlen

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will den finanziellen Beitrag Deutschlands für das Flüchtlingsabkommen der EU mit der Türkei reduzieren. Dies geht nach SPIEGEL-Informationen aus einem Schreiben der EU-Nettozahlerländer Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Schweden und Deutschland an die EU-Kommission hervor. (Diese Meldung stammt aus dem SPIEGEL. Den neuen SPIEGEL finden Sie hier.)

Darin vertreten die Länder die Meinung, die Flüchtlingshilfe für die Türkei solle "vollständig aus dem EU-Budget" bezahlt werden. Das Schreiben hatte Frankreich auf den Weg gebracht, Deutschland unterstützt diese Haltung.

Im Rahmen des Türkei-Abkommens hatte sich Ankara im März 2016 verpflichtet, Flüchtlinge aus Griechenland zurückzunehmen. Für die Unterbringung und Versorgung syrischer Flüchtlinge sollte die Türkei sechs Milliarden Euro in zwei Teilen erhalten. Deutschland steuerte zur ersten Tranche rund 500 Millionen Euro bei, aus dem EU-Budget kommt eine Milliarde.

Insgesamt sind die ersten drei Milliarden so gut wie verplant, 899 Millionen Euro sind bereits für Projekte zur Flüchtlingshilfe überwiesen worden, Projekte im Wert von 1,69 Milliarden Euro sind vertraglich auf den Weg gebracht.

Jetzt, da die zweite Tranche ansteht, bildet das Schreiben einen auffälligen Widerspruch zu Äußerungen Merkels beim jüngsten EU-Gipfel, wonach die Türkei-Hilfe gut angelegtes Geld sei. Die EU werde "natürlich auch dann die weiteren drei Milliarden versprochene Unterstützung für die Flüchtlinge in der Türkei" leisten, hatte Merkel in Brüssel in der Nacht zu vergangenem Freitag gesagt. Das Abkommen mit der Türkei gilt als Kernstück der Flüchtlingspolitik Merkels.

Deutsche Diplomaten bemühen sich daher, das Schreiben eher als Einstieg in schwierige Finanzverhandlungen mit der Kommission zu interpretieren. In dem Papier werde zudem eine zusätzliche Finanzierung durch die Mitgliedsstaaten nicht völlig ausgeschlossen.

Allerdings gilt eine Reduzierung des deutschen Beitrags auch wegen der derzeit schwierigen Beziehungen zur Türkei als opportun. Trotz der Freilassung des Menschenrechtsaktivisten Peter Steudtner befinden sich noch zahlreiche deutsche Staatsbürger in der Türkei in Haft.

In der Kommission heißt es, wenn die Behörde mehr Geld für die Türkei ausgeben müsse, dann fehle es eben an anderen Brennpunkten, etwa in Libyen. EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU) hatte zuletzt im SPIEGEL gefordert, dass die EU-Mitgliedstaaten bei der Finanzierung der zweiten Tranche über zwei Milliarden Euro aufbringen müssten.