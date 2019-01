Besuch in Griechenland Nur einer Bitte kam Merkel nicht nach

Angela Merkel begrüßte den griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras mit Küsschen und warmen Worten. Doch am deutlichsten zeigte sich die gute Stimmung zwischen den ehemaligen Gegnern bei dem privaten Abendessen am Meer, zu dem Tsipras die Kanzlerin eingeladen hatte. Nur wenige Gäste durften teilnehmen.

Ein Foto, das der Ministerpräsident auf seinem Instagram-Account veröffentlichte, zeigt ihn mit Merkel auf dem Balkon des Restaurants in Kastella, Piraeus. Tsipras präsentiert ihr die spektakuläre Aussicht, bevor man sich Fisch und griechischen Delikatessen widmete.

Einer, der vorher beim Treffen zwischen Tsipras und Merkel in der Villa Maximos, dem Amtssitz des griechischen Ministerpräsidenten, dabei sein durfte, war Vizeaußenminister Georgios Katrougalos. Er sagte dem SPIEGEL: "Ihre Unterstützung für unsere Vereinbarung mit Skopje war eindeutig. Die Botschaft, die Merkel uns gab, war, dass Griechenland ein neues Kapitel aufgeschlagen hat. Und dass Griechenland immer auf Deutschlands Unterstützung zählen kann."

Aus Sicht von Tsipras' Kabinett war der Besuch ein voller Erfolg. Laut Regierungsunterstützern und regierungsfreundlicher Presse lieferte Merkel in allen wichtigen Punkten:

Sie hat der griechischen Wirtschaft ihr Vertrauen ausgesprochen.

ausgesprochen. Sie erkannte den Verzicht und die Leistung der Griechen an.

an. Sie befürwortete den umstrittenen Deal zwischen Griechenland und Mazedonien: "Ich bin Tsipras und Zaev dankbar", sagte sie nach einem Treffen mit Tsipras unter Verweis auf den mazedonischen Regierungschef Zoran Zaev.

Ein Ziel aber verfehlt Tsipras: Merkel sprach sich nicht gegen Kyriakos Mitsotakis aus, der Vorsitzender der konservativen Nea Dimokratia ist. Die Partei gehört, wie die CDU, zur Europäischen Volkspartei. Mitsotakis weigert sich, das Abkommen zwischen Griechenland und Mazedonien anzuerkennen.

Beide Länder liegen seit vielen Jahren im Streit. Griechenland besteht wegen seiner gleichnamigen Provinz im Norden des Landes seit fast drei Jahrzehnten auf der Namensänderung. Als Druckmittel hatte Athen jede Annäherung Mazedoniens an die Nato und die EU blockiert.

Lesen Sie hier mehr zum Thema Griechisch-mazedonische Einigung Sieg des Westens, Debakel für Russland

Merkel trifft Mitsotakis kurz vor ihrer Abreise in der Residenz des deutschen Botschafters in Athen. Sie wird die Vorteile des Mazedonien-Deals aus ihrer Sicht bekräftigen, aber ihren europäischen Parteifreund nicht unter Druck setzen. In Umfragen zu den Parlamentswahlen im Herbst liegt Mitsotakis vorn.

Die heikle Frage nach den Reparationszahlungen

Am heutigen Tag absolviert Merkel ein entspanntes Programm. Sie hat mit prominenten Griechen aus Kultur und Wissenschaft gefrühstückt, das Grabmal des unbekannten Soldaten vor dem Parlamentsgebäude besucht, sich mit Schülern der Deutschen Schule in Athen getroffen und mit Unternehmern zu Mittag gegessen.

Ein Punkt, bei dem Uneinigkeit herrscht, ist die Frage der Reparationszahlungen aus dem Zweiten Weltkrieg.

Bei einem Treffen von Merkel mit Griechenlands Präsident Prokopis Pavlopoulos bekräftigte dieser seine Forderungen danach. Merkel erklärte, die Deutschen seien sich ihrer historischen Verantwortung bewusst. "Wir wissen auch, wie viel Leid wir über Griechenland gebracht haben, als Deutschland in der Zeit des Nationalsozialismus. Deshalb ist die Lehre für uns, alles daran zu setzen, gute Beziehungen mit Griechenland zu haben und sich gegenseitig zu unterstützen zum Wohle beider, von Griechenland und von Deutschland", sagte Merkel.

Das griechische Parlament könnte bereits im Februar über die milliardenschweren Reparationsforderungen beraten - vorausgesetzt, Griechenlands Regierung zerbricht nicht.

Griechische Presse ist geteilter Meinung

Nicht alle teilen Tsipras' Begeisterung über das Treffen.

"HERRIN, hier ist Ihre Kolonie: Merkel erscheint in Maximos wie ein Eroberer" ist die Titelzeile der rechten "Dimokratia".

"Tsipras ist ein Fußabtreter, damit Merkel auf ihm herumtrampeln kann", schreibt die liberale Tageszeitung "Filelftheros".

Dimokratia "Dimokratia" am 11. Januar 2019

Die Pro-Tsipras-Presse sieht das anders:

"Gute Stimmung bei Merkel-Tsipras Treffen - Gleichberechtigung der bilateralen Beziehungen in der neuen Ära", schreibt die linke "Avgi", die als Sprachrohr der Syriza-Partei von Tsipras gilt.

Und die Bürger?

"Was ich an Merkels Besuch vermisst habe, ist eine aufrichtige Entschuldigung für all unser Leiden. Und ein Versprechen, dass es nie wieder geschieht", sagt Giannis Filippou dem SPIEGEL, nachdem er die Titelzeilen der Zeitungen an einem Kiosk im Athener Vorort Nea Smirni gelesen hat.

Zukunft der griechischen Regierung ist ungewiss

Wie auch immer man den Besuch sieht: Sicher ist, dass Tsipras vor einem politischen Überlebenskampf steht. Koalitionspartner Panos Kammenos hat angedroht, die Koalition wegen des Mazedonien-Abkommens platzen zu lassen. Er wird seinen Posten als Verteidigungsminister mit hoher Wahrscheinlichkeit abgeben. So könnte Tsipras seine Mehrheit im Parlament verlieren - die braucht er aber, um über den Mazedonien-Deal Anfang nächster Woche abstimmen zu können.

Wieder einmal drohen Neuwahlen.