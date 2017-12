Ankara Nach Mord an Botschafter - Organisator von Ausstellung verhaftet

Ein Jahr nach der Ermordung des russischen Botschafters in der Türkei ist offenbar der Organisator der Ausstellung festgenommen worden, bei deren Eröffnung die Tat verübt wurde. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag berichtete, wurde Mustafa Timur Ozkan auf Anordnung eines Richters in Ankara in Untersuchungshaft genommen. Ihm werde vorsätzliche Beteiligung an einem Mord vorgeworfen.

Ozkan hatte die Ausstellung russischer Landschaftsfotografien in einer Galerie organisiert und war bereits im Januar vorübergehend festgenommen worden.

Am 19. Dezember 2016 hatte ein 22-jähriger türkischer Polizist den russischen Botschafter Andrej Karlow bei der Eröffnung der Ausstellung erschossen. Er gab an, aus Rache für das russische Vorgehen im Syrienkrieg gehandelt zu haben.

Türkische Sicherheitskräfte töteten den Schützen. Dieser stand der türkischen Regierung zufolge mit der Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen in Verbindung. Im Zusammenhang mit der Tat wurden bislang fünf Menschen festgenommen. Ankara macht den im US-Exil lebenden Gülen auch für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich.

