Gedenkveranstaltung Polizei in Ankara setzt Tränengas und Wasserwerfer ein

Ein Jahr nach dem schweren Terroranschlag in der türkischen Hauptstadt Ankara hat die Polizei Demonstranten daran gehindert, sich vor dem Bahnhof zu versammeln, wo das Attentat damals verübt wurde. Sie setzte nach Angaben der Nachrichtenagentur DHA Tränengas und Wasserwerfer gegen die Teilnehmer einer Gedenkveranstaltung ein.

Nur Verwandte würden von den Sicherheitskräften vorgelassen, hieß es. Der Gouverneur von Ankara hatte Demonstrationen zuvor unter anderem mit Hinweis auf den Ausnahmezustand verboten.

Vor dem Bahnhof hatten sich am 10. Oktober 2015 zwei Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt und mehr als 100 Menschen mit in den Tod gerissen. Die türkische Regierung macht die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) für das Attentat verantwortlich, die sich jedoch nicht dazu bekannte.

Die Türkei wird immer wieder von Terroranschlägen erschüttert. Erst am Sonntag sprengte sich in der Provinz Hakkari ein Selbstmordattentäter der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK mit einem Kleinlaster vor einem Kontrollpunkt der Gendarmerie in die Luft. Der Provinzgouverneur korrigierte die Opferzahl am Montag nach unten.

Der Attentäter habe 15 und nicht 18 Menschen mit in den Tod gerissen, hieß es in einer Mitteilung. Zehn davon seien Soldaten, fünf Zivilisten, darunter ein iranischer Staatsbürger.