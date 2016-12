Mord an russischem Botschafter Türkei macht Gülen-Anhänger verantwortlich

Die türkischen Behörden sind fest davon überzeugt, dass Anhänger des muslimischen Predigers Fethullah Gülen für den Mord an dem russischen Botschafter Andrej Karlow verantwortlich sind. Das bekräftigte Ankaras Außenminister Mevlüt Cavusoglu in einem Telefonat mit US-Außenminister John Kerry.

Der russische Diplomat war am Montagabend bei einer Kunstausstellung in Ankara mit mehreren Schüssen getötet worden. Der Attentäter war ein 22-jähriger Bereitschaftspolizist, der seinen Dienst seit zweieinhalb Jahren in der türkischen Hauptstadt leistete. Schon kurz darauf kursierten Gerüchte unter Politikern und Journalisten, wonach Gülen-Getreue für das Attentat verantwortlich sein sollen.

Belege gibt es dafür bislang nicht. Der Prediger wies die Vorwürfe zurück. Ein Gülen-Berater sagte, der Geistliche verurteile die Ermordung des Botschafters. Versuche, die religiöse Bewegung dafür verantwortlich zu machen, bezeichnete der Berater als "lachhaft". Auch der Putsch im Juli soll auf die Gülen-Bewegung zurückgehen, heißt es in Ankara.

Nachdem Andrej Karlow bereits zusammengebrochen war, hatte der Täter immer wieder "Allahu Akbar" - "Gott ist groß" gerufen. Auf Türkisch rief er zudem "Vergesst nicht Aleppo" und "Vergesst nicht Syrien", wie in Videos zu hören ist, die schon kurze Zeit später im Internet zu finden waren. Außerdem ruft er auf Arabisch: "Wir sind diejenigen, die dem Propheten Mohammed Treue und dem Dschihad Treue schwören." Diesen Satz rufen auch syrische Islamisten, wenn sie ins Gefecht ziehen. Der Attentäter wurde von Sicherheitskräften erschossen.

Russland und die Türkei treten seit dem Attentat betont geschlossen auf. Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan bekannten sich in einem Telefonat zum gemeinsamen Kampf gegen den Terror und bezeichneten den Tod des Botschafters als Provokation, die das türkisch-russische Verhältnis stören solle.