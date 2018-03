Annäherung von Nord- und Südkorea K-Popstars aus Seoul sollen in Pjöngjang auftreten

Vertreter aus Süd- und Nordkorea haben sich am Dienstag in der entmilitarisierten Zone zwischen beiden Ländern zu Gesprächen getroffen. Anschließend kündigte die Regierung in Seoul an, dass insgesamt 160 Künstler aus dem Land zwischen dem 31. März und dem 3. April in Pjöngjang auftreten werden. Dazu gehören Poplegenden wie Cho Yong Pil und Choi Jin Hee, die K-Popgruppe Red Velvet und Seohyun, ehemaliges Mitglied der bekannten K-Popband Girls' Generation.

Der Norden habe eine entsprechende Einladung ausgesprochen, um die "Dynamik für Frieden und Versöhnung" beizubehalten, hieß es aus Seoul. Den Angaben zufolge wurden südkoreanische Künstler zuletzt im Jahr 2005 für Auftritte ins Nachbarland geschickt.

REUTERS/Yoo Yong-suk/Yonhap Südkoreanischer Sänger Cho Yong Pil (2013)

Das international isolierte Nordkorea hatte zuletzt an den Olympischen Winterspielen in Südkorea teilgenommen. Bei einem Treffen in Pjöngjang vereinbarten eine südkoreanische Delegation und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zudem ein Gipfeltreffen zwischen Südkoreas Präsident Moon Jae In und Kim, das Ende April in Panmunjom stattfinden soll. Auch ein Treffen von Kim und US-Präsident Donald Trump ist geplant. Ort und Zeitpunkt stehen noch nicht fest.

Während der Olympischen Winterspiele im Februar waren 140 Mitglieder des nordkoreanischen Samjiyon-Orchesters in Südkorea aufgetreten und dort auf enormes Interesse gestoßen. Im Rahmen der Spiele waren auch Red Velvet zu sehen, laut CNN gaben sie dabei unter anderem ihre Hits "Peek-a-boo" und "Bad Boy" zum Besten.