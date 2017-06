Anschläge von Teheran Iran meldet Tötung des Terror-Drahtziehers

Der Drahtzieher der Anschläge von Teheran ist nach Angaben der iranischen Regierung tot. Der Verantwortliche für die Angriffe auf das Parlament und das Mausoleum von Revolutionsführer Ajatollah Ruhollah Khomeini sei am Samstag von Sicherheitskräften getötet worden, sagte der für die Geheimdienste zuständige Minister Mahmud Alawi laut der Nachrichtenagentur Tasnim.

Bei den Angriffen mit Bomben und Schusswaffen auf das Parlament und das Grabmal von Revolutionsführer Ajatollah Ruhollah Khomeini waren am Mittwoch nach offiziellen Angaben 17 Menschen getötet worden. Die Extremisten-Miliz Islamischer Staat (IS) hatte die Anschläge für sich reklamiert.

Im vergangenen Monat hätten die Sicherheitskräfte nahezu täglich ein "Terroristen-Team" aufgedeckt. Dies sei aber nicht öffentlich gemacht worden, um keine Angst in der Bevölkerung zu schüren.

Die Justiz hat zudem weitere Festnahmen bekanntgegeben. Am Samstag war von sieben Verdächtigen die Rede, die die Terroristen unterstützt haben sollen, am Sonntag von weiteren sechs Personen. Am Freitag hatten die iranischen Behörden die Zahl der Festnahmen in der vergangenen Woche noch auf 41 beziffert.