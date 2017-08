Reaktionen zu Anschlägen in Spanien "Ganz Spanien ist Barcelona"

Nizza, Paris, Berlin, London - und nun Barcelona: Am Donnerstag rückte auch Spanien ins Visier von Terroristen, die mithilfe von Fahrzeugen Passanten töteten. Ein weißer Lieferwagen raste am späten Nachmittag auf Barcelonas bekannteste Promenade Las Ramblas im Zickzack in Menschengruppen hinein. 13 Passanten sterben, mehr als Hundert werden verletzt.

Schon kurz nachdem die ersten Meldungen zu dem Anschlag liefen, zeigten sich Politiker entsetzt über das Geschehene. Viele internationale Amtsträger verurteilten die Tat via Twitter und sprachen den Angehörigen der Opfer ihr Mitgefühl aus. Ein Überblick.

Spanien

Hidalgo/ EPA/ REX/ Shutterstock Spaniens Ministerpräsident Rajoy

Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy bezeichnet den Anschlag in Bracelona als Resultat eines "dschihadistischen Terrorismus". Kein Land dürfe mit dieser Situation alleine gelassen werden. "Das ist eine globale Bedrohung und die Antwort muss global sein." Noch in der Nacht zum Freitag traf er in Barcelona ein. Dort ließ er wissen: "Wir sind vereint im Schmerz. Aber wir sind vor allem vereint im Willen, diesem Wahnsinn und dieser Barbarei ein Ende zu bereiten."

Die katalonische Regionalregierung verfügte nach dem Anschlag eine dreitägige Staatstrauer. Die Bürgermeisterin Barcelonas, Ada Colau, twitterte: "Barcelona ist eine Stadt des Friedens. Der Terror wird nichts daran ändern, dass wir eine offene Stadt sind." Sie rief für 12 Uhr am Freitag zu einer Schweigeminute auf. König Felipe VI. erklärte: "Sie werden uns nicht terrorisieren. Ganz Spanien ist Barcelona."

"Die Demokratie wird den Terrorismus und die Barbarei überall dort besiegen, wo diese stattfinden", sagte der Chef der katalanischen Regionalregierung, Carles Puigdemont. "Katalonien ist immer ein Land des Friedens und der Aufnahme gewesen, und wir werden uns nicht kleinkriegen lassen", ergänzte er.

Deutschland

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) habe der spanischen Regierung ihr Beileid übermittelt, twitterte Regierungssprecher Steffen Seibert in der Nacht zum Freitag. "Dem spanischen Volk in dieser schweren Stunde eng verbunden." Kurz zuvor hatte er sich bereits im Namen der Bundesregierung zu Wort gemeldet und den Anschlag als "widerwärtig" bezeichnet.

In tiefer Trauer sind wir bei den Opfern des widerwärtigen Anschlags in #Barcelona - in Solidarität + Freundschaft an d. Seite der Spanier. — Steffen Seibert (@RegSprecher) 17. August 2017

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) zeigte sich tief erschüttert. "Wir stehen in diesem schweren Moment ganz fest an der Seite unserer spanischen Freunde. Wir stehen zusammen, wir werden uns nicht dem Terrorismus beugen, er wird uns nicht entzweien."

Frankreich und Großbritannien

AFP Präsident Macron

Frankreich bezeichnete den Anschlag von Barcelona als "neuen und entsetzlichen Angriff gegen unsere freien Gesellschaften". Er habe das "Herz eines Ortes voller Leben und Jugend" getroffen, teilte der Élyséepalast mit. Präsident Emmanuel Macron drücke allen Opfern und ihren Angehörigen sein Bedauern aus. "Frankreich bekundet sein ehrliches Mitleid und seine volle Solidarität mit Barcelona und ganz Spanien".Die britische Premierministerin Theresa May verurteilte den Anschlag ebenfalls. Sie erklärt, der "sinnlose Verlust von Leben" in Barcelona widere sie an.

Iran

Die Regierung in Teheran schlug als Reaktion auf die Geschehnisse in Spanien eine internationale Initiative gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) vor. Der Terror kenne schon lange keine Grenzen mehr und müsse daher auch global gelöst werden, sagte Außenamtssprecher Bahram Ghassemi. Alle Länder sollten ihre politischen Differenzen beiseitelassen und ihre Priorität auf den Anti-IS-Kampf fokussieren.

Nato und EU

AP Jens Stoltenberg

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg reagierte bestürzt auf den Terroranschlag in Barcelona. "Ich verurteile den furchtbaren Angriff in Barcelona. Meine Gedanken sind bei allen Betroffenen. Wir stehen vereint im Kampf gegen den Terrorismus", erklärte er via Twitter. EU-Ratspräsident Donald Tusk schrieb: "Ganz Europa steht an der Seite Barcelonas. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und allen, die von diesem feigen Angriff auf Unschuldige betroffen sind."

Der Chef der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker, bekundete Familien und Freunden der Opfer, dem Präsidenten Mariano Rajoy und dem spanischen Volk sein Beileid. Er denke besonders an Helfer, die sich selbst in Gefahr begeben hätten, und an die Sicherheitskräfte. "Dieser feige Angriff zielte absichtlich auf jene ab, die das Leben genossen und Zeit mit Familien und Freunden verbrachten. Wir werden uns niemals von solcher Barbarei einschüchtern lassen", teilte Juncker mit.

EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani schrieb: "Meine Solidarität mit den Opfern des terroristischen Anschlags von Barcelona. Volle Unterstützung für die Behörden." Die gesamte EU sei vereint in der Verteidigung des Friedens.

Amateurvideos: Die Momente nach dem Anschlag

USA

US-Präsident Donald Trump sagte, man werde alles tun, was nötig sei, um zu helfen. "Seid zäh und stark, wir lieben Euch!", schrieb Trump.

The United States condemns the terror attack in Barcelona, Spain, and will do whatever is necessary to help. Be tough & strong, we love you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17. August 2017

Kurz darauf setzte er noch einen zweiten Tweet zu den Anschlägen ab. Darin legte er nahe, im Kampf gegen Terrorismus die Methoden von General John Pershing zu studieren. Der - unbewiesenen und vermutlich falschen - Legende nach soll Pershing auf den Philippinen 50 muslimische Gefangene mit Projektilen exekutiert haben, die er zuvor in Schweineblut getaucht hatte. Mit dem Blut der für gläubige Moslems unreinen Tiere sei ihnen der Weg ins Paradies versperrt gewesen. Trump: "Danach gab es 35 Jahre keinen islamistischen Terror mehr!"

Die Äußerung sorgte prompt für Kritik - und lenkte die Aufmerksamkeit vom Gedenken der Opfer des Anschlags auf die vom US-Präsidenten verbreiteten Unwahrheiten.