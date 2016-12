Explosionen in Istanbul Türkische Regierung vermutet PKK hinter Anschlag

Nahe dem Stadion von Besiktas Istanbul klafft ein Krater von zwei Meter Durchmesser in der Straße: An dieser Stelle explodierte am Samstagabend ein Auto, nicht einmal eine Minute später sprengte sich ein Selbstmordattentäter im Macka-Park neben dem Stadion in die Luft. Die vorläufige Bilanz des Doppelanschlages: 38 Tote, 155 Verletzte.

Nach Angaben von Vizeministerpräsident Numan Kurtulmus wurden allein für die Autobombe zwischen 300 und 400 Kilogramm Sprengstoff benutzt. Ein auf sozialen Medien verbreitetes Video, das von der asiatischen Seite der Stadt aufgenommen wurde, zeigt einen riesigen Feuerball.

Weil das Spiel zwischen den verfeindeten Klubs Bursaspor und Besiktas als Risikospiel galt, waren besonders viele Polizisten zur Absicherung im Einsatz. Die Autobombe detonierte rund eineinhalb Stunden nach Abpfiff neben der Sondereinsatzpolizei, die Fans hatten sich schon auf den Heimweg gemacht. Laut Innenminister Süleyman Soylu richtete sich auch das zweite Attentat gegen Sicherheitskräfte. Laut Soylu zündete der Selbstmordattentäter seine Sprengstoffweste, nachdem er von Polizisten gestoppt worden war.

Die türkische Regierung und ihre Verbündeten verurteilten die Anschläge scharf. Deutschlands Außenminister Frank-Walter Steinmeier äußerte sich. "Erneut ist Istanbul von zwei grausamen Terroranschlägen getroffen worden", wird er in einer Mitteilung des Auswärtigen Amtes zitiert. "Wir verurteilen diese terroristischen Anschläge auf das Schärfste und trauern gemeinsam mit unseren türkischen Partnern. Unsere Gedanken sind bei den Opfern, ihren Familien und Freunden. Den vielen Verletzten wünschen wir baldige Genesung." Es sei besonders perfide, dass die Taten so viele Menschen wie möglich treffen sollten.

Bislang wurden 13 Personen im Zusammenhang mit der Tat festgenommen. Über die Frage, wer für den Doppelanschlag verantwortlich ist, wird derzeit in den sozialen Medien spekuliert. Weil das Ziel Polizisten waren, vermuten viele die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK dahinter - auch die Regierung. Besonders die Art der Planung des Doppelanschlags sowie das "Timing" weise auf die kurdische Rebellengruppe hin, sagte Innenminister Soylu. Der türkische Premierminister Binali Yildirim sagte, es gebe fast keine Zweifel daran, dass der Angriff ein Werk der PKK sei.

Zu den Anschlägen hat sich indes weder die PKK noch sonst eine Gruppe bekannt. Deshalb wird auch kolportiert, die türkische Regierung habe die Taten selbst inszeniert, um einen Angriffsgrund gegen die PKK zu haben. In Zeiten des Terrors haben Verschwörungstheorien Konjunktur.

"Es spielt keine Rolle, wer hinter dem Terror steckt"

Im Südosten der Türkei geht die Armee seit Sommer 2015 gegen die PKK vor. Diese reagiert über die Splittergruppe TAK vermehrt mit Anschlägen auch in der Westtürkei. Doch auch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat nach Regierungsangaben schon zahlreiche Anschläge in der Türkei verübt. Erst in einer am vergangenen Montag verbreiteten Audiobotschaft rief der IS seine Anhänger zu Attentaten gegen die Türkei auf. Unter anderem sollten Sicherheitskräfte und Regierungseinrichtungen angegriffen werden, hieß es darin. In Syrien kämpft die Türkei gegen den IS und den syrischen Ableger der PKK.

"Leben und leben lassen, das müssen wir lernen", sagte die Anwältin Kezban Hatemi der Zeitung "Hürriyet". "Es spielt keine Rolle, wer hinter dem Terror steckt." Hatemi gehört zu den Mitorganisatoren einer Demonstration, zu der die überparteiliche "Turkey Democracy Platform" für heute Mittag in Istanbul aufgerufen hat. Tausende Menschen sollen heute Mittag zusammenkommen und mit türkischen Flaggen Einheit demonstrieren und ein Zeichen gegen Gewalt und Terror setzen.

Der Tatort am Stadion im Viertel Besiktas war auch am Morgen nach der Explosion weiträumig abgesperrt. Die Gegend ist ein beliebtes Ausgehviertel auf der europäischen Seite Istanbuls und liegt in der Nähe des Taksim-Platzes. Gerade am Wochenende sind die Straßen belebt.