Anschlag in London Antiterroreinheit nimmt weitere Personen fest

Sie durchsuchten Wohnungen und nahmen "mehrere" Personen in Gewahrsam: Die britische Polizei meldet nach dem Anschlag in London weitere Festnahmen. Anti-Terror-Einheiten durchsuchten laut Polizeiangaben zwei Wohnungen in den östlichen Stadtteilen Newham und Barking. Weitere Details, etwa zur Anzahl der Personen, nannte die Behörde nicht.

Zuletzt hatten die Ermittler von bislang zwölf Festnahmen gesprochen. Demzufolge befanden sich noch sieben Frauen und vier Männer in Gewahrsam. Ein Mann sei wieder freien Fuß gesetzt worden.

Die Polizei hat derweil nach eigenen Angaben die drei Attentäter identifiziert. Die Namen würden veröffentlicht, "sobald es die Ermittlungen erlauben", teilte die Polizei mit.

"Das waren wirklich ein paar grauenhafte Wochen", sagte Londoner Polizeichefin Cressida Dick der BBC mit Blick auf die Attacken in Manchester und London. "Wir werden uns ändern und an das gewöhnen, was scheinbar für uns zu einer neuen Realität geworden ist."

Drei Männer hatten am Samstagabend im Zentrum Londons Menschen mit einem Lieferwagen und Messern attackiert und dabei sieben Menschen getötet und rund 50 weitere teils schwer verletzt. Mindestens 21 Personen befinden sich nach Angaben der Gesundheitsbehörden noch immer in einem kritischen Zustand. Die mutmaßlichen Terroristen wurden von Polizisten erschossen (alle aktuellen Entwicklungen lesen Sie in unserem Newsblog.)

Am Sonntagabend hatte die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) den Anschlag über das IS-Sprachrohr Amak für sich beansprucht. Ihre Kämpfer sollen das Attentat verübt haben. Eine Bestätigung dafür gibt es von Seiten der Ermittler noch nicht.