Reaktionen auf Anschlag "Feige Attacke auf unschuldige Londoner"

Der schnelle Überblick • Auf der London Bridge sind am Samstagabend Attentäter mit einem Transporter in eine Menschengruppe gefahren. Danach fuhren sie zum nahegelegenen Borough Market weiter. Dort griffen sie Menschen in Bars und Restaurants an. • Sechs Menschen sind ums Leben gekommen, mindestens 48 wurden verletzt. Bewaffnete Polizisten erschossen im Borough Market drei Attentäter. • Premierministerin Theresa May spricht von "potenziellem Terrorakt". Das britische Anti-Terror-Kommando hat die Ermittlungen übernommen. Die Fakten im Überblick.

Bei einem Terroranschlag in London sind in der Nacht zum Samstag mindestens sechs Menschen getötet worden. Premierministerin Theresa May sprach schon am frühen Morgen von einem potenziellen Terrorakt. "Ich möchte den Polizei- und Rettungskräften meine große Dankbarkeit ausdrücken. Unsere Gedanken sind bei denen, die von den entsetzlichen Vorfällen betroffen sind", sagte May. Für Sonntag berief sie eine Krisensitzung des höchsten britischen Sicherheitsgremiums in London ein.

Labour-Chef Jeremy Corbyn hat auf Twitter seine Bestürzung ausgedrückt. Seine Gedanken seien mit den Opfern und ihren Familien, schrieb er weiter und bedankte sich bei allen Einsatzkräften.

Brutal and shocking incidents reported in London. My thoughts are with the victims and their families. Thank you to the emergency services. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) June 3, 2017

Londons Bürgermeister Sadiq Khan verurteilte den Anschlag als "feige Terrorattacke" auf unschuldige Londoner und Besucher. Er schrieb in der Nacht zu Sonntag auf Twitter: Es gebe keine Rechtfertigung für die "barbarische" Attacke. Khan rief alle Menschen in London auf, wachsam zu bleiben. Die britische Innenministerin Amber Rudd nannte den Anschlag "entsetzlich". Sie sei in Gedanken bei den Opfern und allen Betroffenen.

Auch der britische Muslimenverband MAB verurteilte die Attacke. "Als Mitglieder der Britischen Gesellschaft müssen wir weiterhin alle Terrorakte verurteilen", sagte der MAB-Vorsitzende Dr Omer El-Hamdoonin am Sonntagmorgen. "Wir dürfen diesen Kriminellen nicht erlauben, Hass und Angst zu verbreiten. Wir müssen ihre Versuche vereiteln, uns zu spalten."

US-Präsident Donald Trump drückte May telefonisch sein Beileid aus. Er bot die volle Unterstützung der US-Regierung bei der Untersuchung an sowie bei den Bemühungen, die Verantwortlichen für diese abscheulichen Angriffe zur Rechenschaft zu ziehen, wie das Weiße Haus mitteilte. Schon zuvor hatte er Großbritannien die Unterstützung seines Landes über Twitter zugesagt: "Was auch immer die Vereinigten Staaten tun können, um in London und im Vereinigten Königreich zu helfen, wir werden da sein."

We need to be smart, vigilant and tough. We need the courts to give us back our rights. We need the Travel Ban as an extra level of safety! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3. Juni 2017

Trump nutzte die Attacke aber auch, um für sein umstrittenes Einreiseverbot für Menschen aus mehrheitlich muslimischen Ländern zu werben. In einem ersten Tweet kurz nach der Nachricht über die Vorfälle hatte Trump betont, dass die USA "smart, wachsam und hart" sein müssten. So brauche das Land als eine zusätzliche Schutzmaßnahme die von ihm verfügten - und von Gerichten blockierten - Einreiseverbote, schrieb Trump. Trump forderte: "Die Gerichte müssen uns unsere Rechte zurückgeben!"

Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte sich bestürzt. "Ich denke in diesen Stunden in Anteilnahme und Solidarität an unsere britischen Freunde und an alle Menschen in London", sagte die Kanzlerin in einer verbreiteten Erklärung. "Meine Gedanken sind bei den Opfern des Anschlags und ihren Familien." Sie wünschte den Verletzten eine baldige Genesung. "Wir sind heute über alle Grenzen hinweg im Entsetzen und der Trauer vereint, aber genauso in der Entschiedenheit." Die Kanzlerin bekräftigte, dass Deutschland im Kampf gegen jede Form von Terrorismus "fest und entschlossen" an der Seite Großbritanniens stehe.

Face à cette nouvelle tragédie, la France est plus que jamais aux côtés du Royaume-Uni. Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 4. Juni 2017

Ähnlich äußerte sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Sein Land stehe an der Seite Großbritanniens. Macron sprach in der Nacht zu Sonntag auf Twitter von einer "neuen Tragödie". "Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien."

Auch US-Sängerin Ariana Grande sagte, nach dem Anschlag bete sie für London. Vor knapp zwei Wochen hatte ein Selbstmordattentäter nach dem Ende eines ihrer Konzerte in Manchester 22 Menschen mit in den Tod gerissen. An diesem Sonntag gibt Grande mit einem riesigen Staraufgebot ein Benefizkonzert für die Opfer in der nordenglischen Stadt. Auch Katy Perry und Coldplay werden bei "One Love Manchester" auftreten.