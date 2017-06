Großbritannien zwischen Terror und Wahl Mit Sicherheit kein gutes Gefühl

Als sich der Terror in London am Samstagabend Bahn brach, waren die Augen der britischen Sicherheitsbehörden eigentlich auf einen anderen Ort gerichtet. Etliche Hundertschaften der Polizei, Soldaten und Antiterroreinheiten befanden sich zum Zeitpunkt des Anschlags 340 Kilometer weiter nördlich, um das Old-Trafford-Cricket-Stadion von Manchester zu einem der sichersten Orte Großbritanniens zu machen.

Dort werden Sonntagabend mehrere Superstars des Pop erscheinen, darunter Justin Bieber, Coldplay, Kate Perry - und Ariana Grande, bei deren jüngstem Auftritt in Manchester ein islamistischer Terrorist eine selbst gebaute Bombe gezündet hatte. Mit dem Benefizkonzert in Old Trafford wollten Grande und die anderen der 22 Todesopfer vom 22. Mai gedenken. Seit gestern nun sind mindestens sieben weitere dazugekommen. Es ist, als hätten sie Täter von der London Bridge signalisieren wollen: Egal, was ihr tut, wir sind euch immer einen Schritt voraus.

Erstaunlich gleichmütig

Äußerlich nahmen die Briten auch diesen Anschlag im Osten der Hauptstadt erstaunlich gleichmütig hin. Der Pfingstsonntag begann sonnig, in den Parks und an den Kanälen tummelten sich die Massen. Auf der Themse, keine 500 Meter vom Anschlagsort entfernt, fuhren vormittags schon wieder die Touristenboote. Lediglich die London Bridge und der südlich gelegene Borough Market, wo mutmaßlich drei Attentäter wahllos auf Menschen eingestochen hatten, bevor sie von der Polizei erschossen wurden, waren weiträumig abgesperrt.

Was dieser dritte verheerende Terroranschlag binnen zehn Wochen jedoch in den Köpfen der Menschen anrichten wird, ist längst nicht ausgemacht. Fünf Tote in London im März, 22 Tote in Manchester im Mai, sieben Tote in London Anfang Juni, dazu Hunderte Verletzte: Die Bilder danach gleichen sich - doch mit jedem Mal sind sie schwerer zu verdrängen.

Die Frage, ob sie auch politische Auswirkungen haben werden, stellt sich umso dringlicher, als die Briten in vier Tagen aufgerufen sind, ein neues Parlament zu wählen. Und da der Vorsprung von Premierministerin Theresa May und ihren Konservativen vor der Labour-Partei immer weiter zu schrumpfen scheint, könnten beide Seiten versucht sein, politisches Kapital aus der ungewöhnlichen Häufung von Terroranschlägen zu ziehen.

Massive Stellenkürzungen bei der Polizei

May selbst war es, die am Sonntag schnell klarstellte, dass die Wahl am Donnerstag trotz allem stattfinden wird. Dann präsentierte sie, auf den Stufen ihres Amtssitzes in Downing Street, einen Vier-Punkte-Plan, der allerdings nicht viel mehr als das vage Versprechen enthielt, die Lage schnellstmöglich wieder in den Griff zu bekommen.

"Genug ist genug", verkündete May und kündigte - noch bevor Näheres über die Täter vom Samstag bekannt war - an, den Kampf gegen den islamistischen Extremismus, diese "Perversion des Islam", nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch in den Köpfen der Menschen gewinnen zu wollen. Dafür sollen unter anderem die sozialen Netzwerke, in denen die Rekruten des Dschihad immer leichteres Spiel haben, stärker in den Fokus der Behörden rücken. Islamistisch motivierte Straftäter sollen künftig auch für minderschwere Vergehen schneller und länger in den Knast wandern. Und schließlich will May auch die eigene Sicherheitsarchitektur auf den Prüfstand stellen.

Vor allem dieser letzte Punkt

könnte für die Premierministerin noch heikel werden. War sie in sechs Jahren als Innenministerin und in einem knappen Jahr als Regierungschefin doch selbst maßgeblich verantwortlich für den britischen Sicherheitsapparat. In dieser Zeit stattete May die Geheimdienste zwar mit etlichen weiteren Befugnissen aus, erhöhte die Videoüberwachung im ganzen Land, durchlöcherte den Datenschutz und brachte Gesetze auf den Weg, mit deren Hilfe sogar schon extremistische Tendenzen bei Kindergartenkindern aufgedeckt werden sollten.

Zugleich jedoch verantwortete die Hardlinerin massive Stellenkürzungen bei der britischen Polizei. Auch deshalb sah sie sich jüngst nach dem Terroranschlag von Manchester gezwungen, landesweit "Operation Temperer" in Kraft zu setzen, die es den Behörden ermöglicht, Tausende Soldaten im Inneren unter Polizeiführung einzusetzen.

Nach Manchester gingen Mays Werte runter

Und wohl auch deshalb setzte nach Manchester nicht jener Automatismus ein, den man in den vergangenen Jahren von zahlreichen Anschlagsorten in der Welt kannte: Wann immer dort Terroristen zuschlugen, stiegen danach die Zustimmungsraten für konservative Parteien, denen das Volk in Sachen Sicherheit traditionell mehr vertraut als Linken oder Liberalen.

In Großbritannien war es nach Manchester anders. Dort verlor May in den Umfragen weiter, und stattdessen profitierte die gebeutelte Labour-Partei von Jeremy Corbyn, die schon lange vorher versprochen hatte, im Falle eines Wahlsiegs 10.000 zusätzliche Polizisten einstellen zu wollen.

Auch dass Corbyn kurz nach dem 22. Mai davon gesprochen hatte, Großbritannien und der Westen müssten sich fragen, ob sie nicht eine Mitschuld am erstarkenden Terror hätten, da sie Länder wie Afghanistan, Irak und Libyen ins Chaos gebombt hätten, schadete Labour augenscheinlich nicht. Die heftigen persönlichen Attacken der Konservativen gegen Corbyn liefen weitgehend ins Leere.

In den verbleibenden Tagen bis zur Wahl wird nun viel davon abhängen, ob May und Corbyn der Versuchung werden widerstehen können, das Thema Sicherheit auf dem Rücken der Terroropfer zu instrumentalisieren. Und wenn - wessen Erzählung die Menschen mehr trauen werden.