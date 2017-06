Augenzeugen in London "Ich sah diesen Mann mit einem Messer in der Hand"

Der schnelle Überblick • Auf der London Bridge sind am Samstagabend Attentäter mit einem Transporter in eine Menschengruppe gefahren. Danach liefen sie zum nahe gelegenen Borough Market weiter. Dort griffen sie Menschen in Bars und Restaurants an. • Bewaffnete Polizisten erschossen im Borough Market drei Attentäter. Die Angreifer hatten zuvor sieben Menschen getötet, mindestens 48 wurden verletzt. • Premierministerin Theresa May spricht von islamistischem Terror. Das britische Anti-Terror-Kommando hat die Ermittlungen übernommen. Die Fakten im Überblick.

Mitten in London, mitten in einem beliebten Ausgehviertel sind Angreifer mit Messern auf Menschen losgegangen, die in Bars und Restaurants den Samstagabend verbrachten. Überlebende berichten von blutigen Szenen.

Der Lieferwagen, der zunächst auf dem Bürgersteig der London Bridge in eine Fußgängergruppe fuhr, sei rund 80 Stundenkilometer schnell gewesen, erzählt BBC-Reporterin Holly Jones.

Video AP

Das Ehepaar Ben und Natalie stand vor dem Borough Market nahe der Brücke: "Wir haben Leute wegrennen sehen, und dann habe ich einen rot gekleideten Mann mit einer Klinge - schätzungsweise 30 Zentimeter lang - gesehen, der mehrmals auf einen Mann eingestochen hat", schilderte Ben gegenüber der BBC. "Dann haben wir drei Schüsse gehört und sind gerannt."

Die Londonerin Simina Motalib lebt direkt neben dem Borough Market. Gegenüber dem "Guardian" sagte sie: "Ich sah überall rennende Menschen. Sie weinten, Schuhe lagen auf dem Boden herum." Anwohner hätten die Türen geöffnet und Passanten Zuflucht angeboten. "Auf dem Bürgersteig waren Blut und zurückgelassene Kleider."

Der 39-jährige Owen Evans war nach eigenen Angaben in einem Pub in der Nähe des Markts, als er draußen Schüsse hörte. Etwa 30 Menschen hätten in der Kneipe Schutz gesucht. Alle paar Minuten seien weitere Schüsse gefeuert worden. Die Fensterscheiben der Bar hätten Einschusslöcher gehabt. Jemand sei von einer Kugel getroffen worden.

"Ich sah diesen Mann mit einem Messer in seiner Hand. Und dann hat ein anderer Mann angefangen zu schreien. Da wusste ich, dass etwas Schlimmes passiert war", sagte Barmann Alex Martinez laut der britischen Presseagentur PA.

Ein Augenzeuge namens Gerard erzählt, wie er im Borough Market versucht habe, etwas gegen die Attentäter auszurichten. "Ich warf etwas nach ihnen, vielleicht einen Stuhl oder Hocker", sagt er. Er habe auch mindestens einen von ihnen getroffen, auf dem Kopf und den Rücken. "Dann rannten sie auf mich zu ", zitiert ihn der "Guardian", "da rannte ich weg."

Der Anschlag ereignete sich wenige Minuten nach dem Ende des Champions-League-Finals zwischen Real Madrid und Juventus Turin. Zahlreiche Fußballfans verfolgten das Endspiel in den Bars rund um den Borough Market.

Polizisten erschossen schließlich die drei Angreifer. Laut dem Chef der Terrorabwehr von Scotland Yard, Mark Rowley, trugen die Männer Sprengstoffattrappen am Körper. Nach Angaben der Rettungsdienste wurden 48 Verletzte in Krankenhäuser eingeliefert, andere Opfer mit leichteren Verletzungen wurden vor Ort ambulant versorgt.