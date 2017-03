Westminster-Anschlag Razzien und Festnahmen nach Londoner Terrorattacke

Eine Spur des Attentäters, der am Mittwoch in der Nähe des britischen Parlaments mindestens drei Menschen tötete und Dutzende Verletzte, führt offenbar in die nordenglische Stadt Birmingham.

Der stellvertretende Polizeichef von London, Mark Rowley, sagte, es seien insgesamt sechs Adressen in London, Birmingham und weiteren Orten durchsucht worden. Es habe bislang sieben Festnahmen in Zusammenhang mit dem Anschlag gegeben.

Laut einem Bericht der BBC soll das Tatfahrzeug, ein grauer Hyundai-Geländewagen, womöglich in Birmingham gemietet worden sein. Ein Polizeireporter des Senders sagte laut "Guardian": "Es gibt Hinweise, dass die Fahrt in Birmingham begann. Eine Adresse dort wurde von bewaffnete Polizisten durchsucht."

Zuvor hatten auch der britische Sender Sky News und die Boulevardzeitung "Daily Mail" von einer nächtlichen Razzia und Straßensperren in Birmingham berichtet. Zunächst war aber unklar, ob eine Zusammenhang zum Londoner Anschlag bestand.

Am Mittwochnachmittag um 14.20 Uhr hatte ein Angreifer auf der Westminster Brücke, die über die Themse zum Parlamentsgebäude führt, das Fahrzeug auf den Fußweg gelenkt und Dutzende Menschen mit hoher Geschwindigkeit überfahren.

Danach rammte er eine Absperrung an der Seite des Parlamentsgebäudes, stieg aus und griff einen Polizisten mit einem Messer an. Er wurde von Polizisten erschossen.

Zu dem getöteten Attentäter äußerte sich Vize-Polizeichef Rowley aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Seine Identität sei der Polizei bekannt, er bitte die Medien aber, den Namen vorerst nicht zu veröffentlichen.

Am Mittwoch hatte es nur geheißen, Scotland Yard geht davon aus, dass der Täter "vom internationalen Terrorismus inspiriert wurde". Man gehe von einem islamistischen Hintergrund aus.