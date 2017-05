Anschlag in Manchester Attentäter Abedi war vermutlich in Syrien

Die Innenminister von Großbritannien und Frankreich haben am Morgen weitere Details über den mutmaßlichen Attentäter von Manchester bekannt gegeben: Demnach reiste der 22-jährige Salman Abedi vor dem Anschlag nach Syrien. Das berichtete der französische Innenminister Gérard Collomb nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf britische Ermittler.

Abedi hat laut der britischen Innenministerin Amber Rudd offenbar nicht allein gehandelt. Die Ausführung des Anschlags sei "anspruchsvoller gewesen als einige der Anschläge, die wir davor erlebt haben", sagte sie. Er sei zudem den Sicherheitsbehörden bekannt gewesen, sagt sie in einem BBC-Interview. "Ich bin sicher, dass wir bei Abschluss dieser Ermittlungen mehr herausfinden werden", sagte Rudd.

"Irritiert" zeigte sich Rudd darüber, dass Details der Ermittlungen zunächst im Ausland bekannt wurden. US-Offizielle hatten bereits am Dienstag den Namen des mutmaßlichen Attentäters bekannt gegeben.

Der Mann hatte sich am Montagabend nach dem Ende eines Popkonzerts von Teenie-Star Ariana Grande im Eingangsbereich der Arena in die Luft gesprengt. 22 Menschen wurden getötet und mehr als 60 weitere verletzt, darunter viele Kinder und Jugendliche. Zu der Tat bekannte sich die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS).

3800 Soldaten im Einsatz

20 Verletzte seien weiterhin in einem kritischen Zustand, sagte Jon Rouse, der Chef der örtlichen Gesundheitsbehörden, dem Sender Sky News am Mittwoch. Die Ärzte behandelten unter anderem schwere Verletzungen an Armen und Beinen. "Das sind schwer traumatisierende Verletzungen", sagte Rouse. Einige Opfer würden sehr lange brauchen, bis sie wieder ein einigermaßen normales Leben führen könnten. Einige der Opfer seien in Krankenhäuser näher an ihren Wohnorten verlegt worden.

Großbritannien hat derweil die Terror-Warnstufe angehoben. Die Bedrohungslage wird als kritisch eingestuft. Dies bedeute, dass ein weiterer Anschlag unmittelbar bevorstehen könne, sagte Premierministerin Theresa May. Sie kündigte an, dass künftig 3800 Soldaten zur Sicherung von strategischen Orten und womöglich auch Veranstaltungen zum Einsatz kämen. Dadurch habe die Polizei mehr Kapazitäten für Patrouillen. Eine ähnliche Regelung ist auch in Frankreich seit den islamistischen Angriffen in Paris in Kraft. In Großbritannien wurde diese Maßnahme im Anti-Terror-Kampf bisher noch nicht ergriffen.

Abedis Eltern stammten nach Medienangaben aus Libyen. Sie sollen vor dem Gaddafi-Regime geflohen und so nach Großbritannien gekommen sein. Hier kam Abedi 1994 zur Welt und wuchs in Manchester auf. Er hat zwei Brüder und eine Schwester. Die Familie lebte mindestens zehn Jahre in der nordenglischen Stadt. Die Eltern, ein Bruder und eine Schwester sollen nach dem Tod von Diktator Muammar al-Gaddafi wieder nach Libyen zurückgekehrt sein.