+++ Newsblog +++ London verschärft Sicherheitsvorkehrungen

10:15

Konzertbesucherin berichtet von laschen Sicherheitsvorkehrungen

Eine Tschechin, die auf dem Ariana Grande Konzert in Manchester war, sagte laut der Nachrichtenagentur AP, es habe "fast keine Sicherheitschecks" gegeben. "Sie ließen uns rein, ohne dass sie prüften, was wir dabei hatten", sagte die Frau demnach gegenüber einem tschechischen Radiosender. "Das einzige, was sie interessiert hat, war, ob wir Wasserflaschen hatten."

09:54

Liam Gallagher am "Boden zerstört"

Der aus Manchester stammende frühere Oasis-Sänger Liam Gallagher hat den Anschlagsopfern und ihren Familien sein Mitgefühl ausgesprochen. Er sei "total geschockt und absolut am Boden zerstört" über die Ereignisse in der Stadt, schrieb Gallagher am Dienstagvormittag auf Twitter. Er sende "Liebe und Licht" an alle Betroffenen.

09:50

Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen in London

Die Londoner Polizei überprüft Bürgermeister Sadiq Khan zufolge die Sicherheitsmaßnahmen für die Hauptstadt. Die Präsenz der Polizei auf den Straßen werde erhöht, twitterte er.

My statement on the barbaric and sickening attack in Manchester last night. London stands with Manchester today. https://t.co/S2dUbSzViG pic.twitter.com/THHp0rWxd8 — Sadiq Khan (@SadiqKhan) 23. Mai 2017

09:41

Jean-Claude Juncker: "Heute trauern wir mit euch"

Auch die Europäische Kommission hat Großbritannien nach dem Terroranschlag von Manchester Solidarität zugesichert. "Heute trauern wir mit euch", erklärte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Dienstag in Brüssel. "Morgen werden wir an eurer Seite daran arbeiten, gemeinsam mit euch jene zu bekämpfen, die unsere Art zu leben zerstören wollen."

09:33

Nato-Generalsekretär Stoltenberg sichert Unterstützung zu

Neben Angela Merkel äußerte sich auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstagvormittag. Er sicherte Großbritannien den Beistand des Militärbündnisses zu. "Die Nato steht im Kampf gegen den Terrorismus an der Seite des Vereinigten Königreichs", schrieb er am Dienstagvormittag über den Kurznachrichtendienst Twitter. "Meine Gedenken sind bei den jungen Leuten und allen, die von dem barbarischen Angriff in Manchester betroffen sind."

My thoughts are w/ the young people & all affected in barbaric #Manchester attack. #NATO stands with the UK in the fight against terrorism. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 23. Mai 2017

09:20

"Wir trauern, aber wir sind stark"

Die Bewohner der Stadt Manchester wollen Terroristen keinen Raum geben. "Wir trauern, aber wir sind stark", sagte Bürgermeister Andy Burnham nach dem Anschlag in der nordenglischen Stadt.

Der Chef der Stadtverwaltung, Sir Richard Leese sagte: "Manchester ist eine stolze, starke Stadt, und wir werden Terroristen nicht erlauben, ihr Ziel zu erreichen, Angst zu säen und uns zu spalten", teilte Leese am frühen Dienstagmorgen mit.

09:13

Flaggen auf Halbmast in der Downing Street

Nach dem tödlichen Anschlag bei einem Popkonzert im nordenglischen Manchester wehen die Flaggen am britischen Regierungssitz auf halbmast. In der Londoner Downing Street seien die Flaggen im Gedenken an die Toten und Verletzen auf halbmast gesetzt worden

Union flags lowered to half mast in Downing Street following Manchester Arena attackhttps://t.co/Ty9bRdV4G4



(via @ChrisMasonBBC) pic.twitter.com/S3JieUS6rp — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 23. Mai 2017

09:06

Bundeskanzlerin Merkel nennt Anschlag "unbegreiflich"

Bundeskanzlerin Angela Merkel äußert sich entsetzt über den Anschlag. "Es ist unbegreiflich, dass jemand ein fröhliches Popkonzert ausnutzt, um so vielen Menschen den Tod zu bringen oder ihnen schwere Verletzungen zuzufügen", erklärt sie in Berlin. Der mutmaßliche terroristische Anschlag werde nur die Entschlossenheit stärken, "weiter gemeinsam mit unseren britischen Freunden gegen diejenigen vorzugehen, die solche menschenverachtenden Taten planen und ausführen".

08:55

Selbstmordattentäter tötet 22 Konzertbesucher in Manchester

Bei der Explosion am Ende eines Popkonzerts in Manchester handelt es sich nach Polizeiangaben um einen Selbstmordanschlag. 22 Menschen wurden demnach getötet, darunter auch Kinder und Jugendliche. 59 weitere Personen seien verletzt. Der Täter sei ebenfalls unter den Toten. Der Attentäter habe einen am Körper getragenen Sprengsatz gezündet, teilte der Polizeichef von Manchester, Ian Hopkins, mit. Es müsse noch herausgefunden werden, ob es sich um einen Einzeltäter gehandelt habe oder ob ein Netzwerk hinter dem Anschlag stehe.