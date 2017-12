Nach Anschlag in New York Trump fordert strengere Einwanderungsgesetze

US-Präsident Donald Trump hat nach dem Anschlag in New York strengere Regeln für die Einwanderung gefordert. Der Kongress müsse das "laxe Einwanderungssystem reformieren, das es viel zu vielen gefährlichen und unzureichend überprüften Menschen ermöglicht, in unser Land zu gelangen", erklärte er wenige Stunden nach der Explosion.

Trump verlangte mehr Personal für die Einwanderungsbehörden sowie möglichst harte Strafen für Terrorverdächtige, "bis hin zur Todesstrafe". Zudem müsse der Familiennachzug für Einwanderer abgeschafft werden: Der Attentäter von New York habe von dieser Regelung profitiert, er sei durch ein Familienvisum in die USA eingereist. Der Mann stammt laut Polizeiangaben aus Bangladesch.

Der 27 Jahre alte Mann hatte am Montagmorgen zur Hauptverkehrszeit versucht, sich im Stadtzentrum von New York in die Luft zu sprengen. Bei dem Sprengsatz habe es sich um eine Art Rohrbombe gehandelt, die der Mann an seinem Körper getragen habe, sagte der Gouverneur von New York, Andrew Cuomo. Es sei eine amateurhaft zusammengebaute Konstruktion gewesen.

Bei der Detonation wurden drei Passanten leicht verletzt. Der Täter erlitt Brand- und Schnittverletzungen an Händen und Oberkörper. Er wurde festgenommen. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio sprach vom "Versuch eines terroristischen Anschlags".

Video zur Explosion in Manhattan:

Video Getty Images/Atlgan Ozdil

Wie die "New York Times" berichtete, gab der Mann bei einer Vernehmung an, er habe mit der Tat die US-Luftangriffe auf die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) rächen wollen. Anschlagspläne auf weihnachtliche Ziele in Europa seien sein Vorbild gewesen, den Tatort habe er wegen der dort aufgehängten Weihnachtsplakate ausgesucht.

Gouverneur Cuomo sagte dem Sender CNN, der Täter sei "nicht wirklich Teil eines anspruchsvollen Netzwerkes" gewesen: "Anscheinend ist er ins Internet gegangen und hat Informationen heruntergeladen, wie man eine Bombe baut." New York sei ein Symbol für Freiheit und Demokratie. "Das macht uns zu einem Ziel", sagte Cuomo mit Blick auf mögliche Terroranschläge. "Das ist die Realität New Yorks."