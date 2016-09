Anschläge in den USA Terrorangst im Wahlkampf

Der Mann liegt auf einer Trage, festgeschnallt, er hat eine Wunde am rechten Arm, sein T-Shirt ist blutig und zerfetzt. Er ist bei Bewusstsein, neigt den Kopf zur Seite. Dann schieben Sanitäter die Trage in den Krankenwagen, die Türen schließen sich.

Diese Bilder von einem Verdächtigen, der nach einem Schusswechsel mit der Polizei in der Stadt Linden in New Jersey dingfest gemacht wurde, laufen in Dauerschleife im US-Fernsehen.

Der Tenor der Berichterstattung ist eindeutig: Mit großer Effizienz haben die US-Sicherheitsbehörden auf die Bombenexplosionen reagiert, die offenbar möglichst viele Menschen töten sollten. Anderthalb Tage, nachdem zunächst ein Sportfest in New Jersey und dann ein Ausgehviertel in New York von den Detonationen erschüttert wurden, ist der Verdächtige Ahmad Khan Rahami in Polizeigewahrsam.

Nach bislang ungesicherten Informationen sollen Fingerabdrücke auf dem Bombenmaterial zu dem Mann geführt haben: Rahami ist 28 Jahre alt, seine aus Afghanistan stammende Familie betreibt in Linden offenbar ein Schnellrestaurant.

Die Hintergründe der Anschläge, bei denen 29 Menschen verletzt wurden, sind noch unklar. In New Jersey hatte es am Montag weitere Bombenfunde gegeben.

Bislang ist noch nichts bekannt über eine etwaige politische Motivation. Und handelt es sich um einen Einzeltäter oder existiert eine Zelle, die gemeinsam plante und agierte? New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio sagte, es sei von einem "Terrorakt" auszugehen, schwieg sich über konkrete Anhaltspunkte aber aus.

Es dauerte jedoch nicht lang, bis die Anschläge den US-Wahlkampf erreicht hatten. Beide Kandidaten, Hillary Clinton und Donald Trump, äußerten sich zum Geschehen: "Ich wusste, dass sowas passieren würde", sagte der republikanische Kandidat Trump am Montagmorgen dem Nachrichtensender Fox. Die USA ließen "Tausende dieser Leute" ins Land. Er verurteilte den Kurs der Regierung Obama gegen Extremisten im In- und Ausland als zu weich.

Die Demokratin Clinton betonte, es sei erst an der Zeit, sich ausführlicher zu äußern, wenn die Hintergründe der Tat klar seien. Nur so viel: Sie wisse, wie man Terroristen besiege, sie sei schließlich bei der Krisensitzung im Weißen Haus dabei gewesen, als der Zugriff auf Osama bin Laden erfolgte.

Das Rennen zwischen Clinton und Trump ist unerbittlich: Jeder Vorfall, jede Krise wird zum Charaktertest. Wer zeigt Schwäche, wer zeigt Stärke? Wer hat das Format, ist die geeignete Persönlichkeit, um die USA in unsicheren Zeiten erfolgreich zu führen?

Die Erfahrung der jüngsten Anschläge und nationalen Tragödien wie jenen in San Bernardino und Orlando zeigt, dass Trump nicht zwangsläufig von der Diskussion profitiert.

Natürlich kann sich der Milliardär einer von der Terrorgefahr aufgeschreckten amerikanischen Gesellschaft erneut als starker Mann präsentieren. Außerdem hofft er, die Angst der Amerikaner zusätzlich schüren zu können, indem er das Thema Terrorismus mit der Einwanderungspolitik verknüpft. Eine Mehrheit der Wähler, das zeigen Umfragen, ist unzufrieden mit dem Stand der nationalen Sicherheit. Trump hat vor, das zu seinen Gunsten zu nutzen.

Drei Faktoren sind aber zu beachten:

Erstens ist Terrorismus ein Thema, bei dem sich auch Clinton profilieren kann. Sie kann auf ihre Erfahrung verweisen und ihre Rolle bei der Operation gegen Osama bin Laden 2011.

Zweitens lenkt die Diskussion von mehreren für Clinton weitaus unvorteilhafteren Debatten ab - darunter die E-Mail-Affäre, ihr Schwächeanfall und Fehlentscheidungen in ihrer Außenpolitik. Clinton wird viel vorgeworfen im Wahlkampf, sicherheitspolitische Schwäche gehört jedoch eher nicht dazu.

Drittens hat Donald Trump bislang nie entscheidend von der terroristischen Gefahr profitiert. Das dürfte an eklatanten Fehlern liegen, die er in dieser Hinsicht zuletzt machte, so zum Beispiel seine Reaktion nach der Massenschießerei in Orlando, als er soziale Netzwerke und Fernsehstationen mit Deutungen und Interviews geradezu überflutete. Nur Minuten nach der Tragödie unternahm er damals den Versuch, den Fall politisch auszuschlachten.

In Umfragen stürzte er damals regelrecht ab. Angesichts dieser Erfahrung ist es vergleichsweise überraschend, dass Trump sich nun abermals so vehement und hektisch in die Diskussion einschaltet.

Mahnende Worte kamen von dem noch amtierenden US-Präsidenten: Amerikaner dürften nicht zulassen, dass die Taten von Extremisten den Alltag in den USA veränderten, sagt Barack Obama in New York. Die Bürger dürften sich nicht verunsichern lassen. Die Menschen in New York und New Jersey hätten richtig reagiert - sie hätten keine Angst gezeigt.